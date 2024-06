L'AIEQ salue le projet de loi 69 visant à réaliser les objectifs du Québec en matière de transition énergétique

MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - L'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ) salue aujourd'hui l'important projet de loi sur l'énergie, déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale du Québec par le ministre Pierre Fitzgibbon. Celui-ci offre un cadre responsable de planification intégrée des ressources (PÉGIR) et une gouvernance transparente des projets pour les 25 années à venir.

« Ce projet de loi est l'établissement d'un processus amélioré qui encadrera la transformation de le marché de l'énergie du Québec, et impliquera directement les acteurs de l'industrie électrique vers l'électrification et la décarbonation de son économie. Cette loi est appelée à soutenir ce projet de société. », souligne Alain Sayegh, nouveau président du conseil d'administration de l'AIEQ.

« Le tout permettra d'accélérer la mise en place concertée des grands projets d'électrification requis dans un proche avenir », soutient Marie Lapointe, PDG de l'AIEQ. « Hydro-Québec continue, plus que jamais, à être un moteur de développement économique et le chef d'orchestre des plans d'électrification. L'industrie électrique du Québec répondra "présente" aux projets des grands donneurs d'ordre d'efficience énergétique et de décarbonation dans le futur. »

À propos de l'AIEQ

Organisme à but non lucratif ayant plus de 100 ans d'existence, l'AIEQ regroupe les divers intervenants de l'industrie électrique québécoise, un acteur économique de premier plan qui emploie 63 000 personnes, contribue aux exportations du Québec à hauteur de 5 milliards annuellement et à 16,9 milliards de dollars au PIB du Québec. L'expertise, le savoir-faire et la capacité d'innover de l'industrie électrique du Québec sont reconnus mondialement.

L'AIEQ favorise le rayonnement, au Québec et à l'international, des entreprises œuvrant en énergie au Québec. Elle contribue au développement des connaissances en infrastructures de production d'énergies renouvelables à faibles émissions de GES, en transport et distribution d'énergie électrique, de même qu'en gestion efficace de l'énergie, et ce, dans le respect des collectivités.

