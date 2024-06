L'AIEQ dévoile la composition de son conseil d'administration 2024-2025 et annonce la nomination d'Alain Sayegh à titre de président de son conseil d'administration

MONTRÉAL, le 11 juin 2024 /CNW/ - En marge de son assemblée générale annuelle des membres du 4 juin dernier, l'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ) est fière d'annoncer la composition de son conseil d'administration pour l'année 2024-2025 et d'accueillir un nouveau président de conseil, soit

Alain Sayegh, de CGI.

Sur la photographie : Alain Sayegh, vice-président, Services-Conseils | Énergies renouvelables et technologies opérationnelles, CGI, Marie Lapointe, présidente-directrice générale de l’AIEQ, Frédérick Morency, vice-président - Développement durable, initiative stratégique et innovation, Schneider Electric (Groupe CNW/Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ))

« Pouvoir compter sur un conseil d'administration dont les membres sont aussi compétent.e.s et mobilisé.e.s constitue une force indéniable pour une organisation comme la nôtre. L'appui de ces gens chevronnés nous aide à créer un climat d'affaires favorable à l'écosystème de l'industrie électrique du Québec, en pleine transition énergétique. », a déclaré Marie Lapointe, présidente-directrice générale de l'AIEQ. « Je tiens à remercier Frédérick Morency, de Schneider Electric, pour son précieux soutien, son dévouement et son leadership au cours des deux dernières années à la présidence du CA. J'offre aussi mes plus sincères salutations à Alain Sayegh, avec qui je collaborerai avec plaisir au cours des prochains mois ! »

« Bienvenue aux nouveaux membres du CA et un grand merci à Frédérick Morency ainsi qu'à l'équipe permanente de l'AIEQ. Nous avons de grands défis énergétiques au Québec et je suis fier de dire que l'Association et l'industrie y contribuent. », a mentionné Alain Sayegh.

Voici la nouvelle composition du CA 2024-2025 :

Frédérick Morency - Schneider Electric Renée- Claude Turgeon -- BBA François Brassard -- Hydro-Québec Stephen Montminy -- Stantec Marc-Antoine Pouliot -- Hydro-Québec Alexandra Saary -- Voith Hydro Dominic Berrnard -- Tetra Tech Hugo Carle -- ANDRITZ Mark Smith -- Siemens Canada Alain Brière -- WSP Karl Olechnowicz -- Cima+ Christine Martin - Hitachi Énergie Alain Sayegh -- CGI Sébastien Vittecoq -- AtkinsRealis Daniel Granger -- GE Vernova Dave Gagnon -- Charbon hydrogen Jacques Brochu -- Canmec Jean-Pierre Guay -- ABB

Sans droit de vote :

Line Duranleau -- Deloitte

-- Deloitte Richard Hélie -- FNX-Innov

Marie Lapointe -- AIEQ

-- AIEQ Rémi Fortin -- IPS

Denis Chartrand -- ORPC

Nous en profitons pour remercier ces administratrices et administrateurs pour leur passage et leur contribution au conseil d'administration de l'AIEQ :

Steeve L'Heureux -- Cima+

Sébastien Mousseau -- AtkinsRealis

Steve Olsen -- Tetra Tech

-- Tetra Tech Pierre Mullin -- Siemens Canada

-- Siemens Mario Lambert -- Surplec (observateur)

-- Surplec (observateur) Karl Therrien -- Voith Hydro

-- Voith Hydro Stéphane Drouin -- Investissement Québec (observateur)

Charles Gagnon -- AECOM (observateur)

-- AECOM (observateur) Martin Vezina -- Deloitte (observateur)

À propos de l'AIEQ

Organisme à but non lucratif ayant plus de 100 ans d'existence, l'AIEQ regroupe les divers intervenants de l'industrie électrique québécoise, un acteur économique de premier plan qui emploie 63 000 personnes, contribue aux exportations du Québec à hauteur de 5 milliards annuellement et à 16,9 milliards de dollars au PIB du Québec. L'expertise, le savoir-faire et la capacité d'innover de l'industrie électrique du Québec sont reconnus mondialement.

L'AIEQ favorise le rayonnement, au Québec et à l'international, des entreprises œuvrant en énergie au Québec. Elle contribue au développement des connaissances en infrastructures de production d'énergies renouvelables à faibles émissions de GES, en transport et distribution d'énergie électrique, de même qu'en gestion efficace de l'énergie, et ce, dans le respect des collectivités.

