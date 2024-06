MONTRÉAL, le 12 juin 2024 /CNW/ - Quelques jours après la tenue de son assemblée générale annuelle de ses membres, après laquelle elle a procédé au dévoilement des lauréats du 2e avis d'appel d'intérêt PASQÉ (Plateforme d'approvisionnement stratégique québécois en électricité), l'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ) est fière d'annoncer que cinq autres entreprises ont remporté un financement. C'est ainsi qu'Usinage Richelieu, Surplec, Groupe SGE (Transmag Énergie), JL-Leclerc et Groupe Charbonneau pourront bénéficier d'une aide financière pouvant atteindre 375 000 $, représentant jusqu'à 60 % des coûts totaux admissibles de leur projet respectif. Ces entreprises ont aussi reçu un diagnostic industriel STIQ.

L’AIEQ annonce 5 nouveaux lauréats d’une aide financière PASQÉ (Groupe CNW/Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ))

La signature de ces 5 projets d'amélioration vient clôturer le deuxième avis d'appel d'intérêt PASQÉ, lancé le 22 décembre dernier. Les entreprises lauréates pourront ainsi se positionner favorablement comme fournisseurs auprès des grands donneurs d'ordres québécois.

Au total, 19 entreprises ont présenté 20 projets d'amélioration. Rappelons que l'objectif de PASQÉ consiste à accroître la compétitivité des fournisseurs québécois de l'industrie électrique. Cette initiative vise à pérenniser la chaîne d'approvisionnement, en plus de favoriser les retombées économiques pour le Québec, notamment en substituant des importations à des produits locaux. De plus, les manufacturiers du secteur de l'électricité peuvent se qualifier pour un diagnostic industriel effectué par STIQ.

« Le nombre de projets soumis depuis le lancement de l'initiative PASQÉ témoigne bien de l'engouement et l'engagement des entreprises manufacturières québécoises envers l'amélioration visant à renforcer la chaîne d'approvisionnement de l'industrie électrique. La qualité des dossiers présentés est en constante progression. », a expliqué Marie Lapointe, présidente-directrice générale de l'AIEQ.

« Les candidats auraient tous mérité une aide financière. C'est à regret que nous avons dû renoncer à d'excellents projets -- qui répondaient à tous les critères -- puisque les fonds disponibles étaient restreints. Bravo à tous les participants et particulièrement aux lauréats ! », a déclaré Benoit Marcoux, président du comité de sélection PASQÉ.

Rappelons que PASQÉ est rendue possible grâce à l'octroi d'une aide financière de 5 millions de dollars accordée par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec [MEIE] ainsi qu'au soutien et à la participation d'Investissement Québec et d'Hydro-Québec.

Pour en savoir plus sur PASQÉ, consultez le rapport annuel de l'AIEQ (pages 16 à 33 et 85 à 87).

À propos de PASQÉ

La plateforme d'approvisionnement stratégique québécois en électricité, PASQÉ, offre un soutien financier et des conseils stratégiques aux entreprises intéressées à diversifier leur offre et déployer leur capacité de desservir les besoins des donneurs d'ouvrage publics et privés de l'industrie électrique du Québec. Elle vise à accroître la compétitivité des fournisseurs québécois de l'industrie électrique afin de pérenniser la chaîne d'approvisionnement et à renforcer le tissu industriel local.

À propos de l'AIEQ

Organisme à but non lucratif ayant plus de 100 ans d'existence, l'AIEQ regroupe les divers intervenants de l'industrie électrique québécoise, un acteur économique de premier plan qui emploie 63 000 personnes, contribue aux exportations du Québec à hauteur de 5 milliards annuellement et à 16,9 milliards de dollars au PIB du Québec. L'expertise, le savoir-faire et la capacité d'innover de l'industrie électrique du Québec sont reconnus mondialement.

L'AIEQ favorise le rayonnement, au Québec et à l'international, des entreprises œuvrant en énergie au Québec. Elle contribue au développement des connaissances en infrastructures de production d'énergies renouvelables à faibles émissions de GES, en transport et distribution d'énergie électrique, de même qu'en gestion efficace de l'énergie, et ce, dans le respect des collectivités.

