L'AIEQ ANNONCE 3 NOUVEAUX RÉCIPIENDAIRES D'UNE AIDE FINANCIÈRE PASQÉ ET DE DIAGNOSTICS STIQ

MONTRÉAL, le 19 juill. 2023 /CNW/ - L'AIEQ est fière d'annoncer que Groupe Lar, Primax et Delstar Énergie figurent maintenant parmi les récipiendaires PASQÉ (Plateforme d'approvisionnement stratégique québécois en électricité). Ils pourront ainsi bénéficier d'un financement pouvant aller jusqu'à 375 000 $, représentant 60 % des coûts totaux admissibles de leur projet respectif, et d'un diagnostic industriel STIQ.

La signature de ces trois nouveaux projets d'amélioration vient clôturer le premier appel d'intérêt PASQÉ lancé le 27 octobre 2022 et permettra aux entreprises signataires de se positionner favorablement comme fournisseur des grands donneurs d'ordres québécois. Au total, 28 entreprises ont présenté 35 projets d'amélioration, dont 8 ont été sélectionnés pour recevoir une aide financière. Rappelons que l'objectif de PASQÉ consiste à accroître la compétitivité des fournisseurs québécois de l'industrie électrique afin de pérenniser la chaîne d'approvisionnement et favoriser les retombées économiques pour le Québec, notamment par la substitution des importations par de l'achat local.

PASQÉ est rendue possible grâce à l'octroi d'une aide financière de 5 millions de dollars accordée par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec [MEIE] ainsi que grâce au soutien et à la participation d'Investissement Québec et Hydro-Québec.

« L'AIEQ se réjouit du succès de PASQÉ! Déjà, de nombreuses entreprises ont signifié leur intérêt à soumettre leur candidature lors d'un prochain avis d'appel d'intérêt. Les résultats de l'initiative PASQÉ dépassent toutes nos attentes et les projets acceptés vont concrètement renforcer la chaîne d'approvisionnement de l'industrie électrique. », a expliqué Marie Lapointe, présidente-directrice générale de l'AIEQ.

Si vous souhaitez être informé lorsque le 2e avis d'appel d'intérêt sera lancé, inscrivez-vous à la liste d'envoi de l'AIEQ : https://app.cyberimpact.com/clients/14334/subscribe-forms/B262E132-2B6D-415A-89CD-5BA172ECE09E. Pour soumettre un projet, il vous suffit de remplir un questionnaire en ligne et de décrire votre projet.

Pour en savoir plus sur PASQÉ, rendez-vous dans la section PASQÉ sur le site www.aieq.net

À propos de PASQÉ

La plateforme d'approvisionnement stratégique québécois en électricité, PASQÉ, offre un soutien financier et des conseils stratégiques aux entreprises intéressées à diversifier leur offre et déployer leur capacité de desservir les besoins des donneurs d'ouvrage publics et privés de l'industrie électrique du Québec. Elle vise à accroître la compétitivité des fournisseurs québécois de l'industrie électrique afin de pérenniser la chaîne d'approvisionnement et à renforcer le tissu industriel local.

À propos de l'AIEQ

Organisme à but non lucratif ayant plus de 100 ans d'existence, l'AIEQ regroupe les divers intervenants de l'industrie électrique québécoise, un acteur économique de premier plan qui emploie 63 000 personnes, contribue aux exportations du Québec à hauteur de 5 milliards annuellement et à 16,9 milliards de dollars au PIB du Québec. L'expertise, le savoir-faire et la capacité d'innover de l'industrie électrique du Québec sont reconnus mondialement.

L'AIEQ favorise le rayonnement, au Québec et à l'international, des entreprises œuvrant en énergie au Québec. Elle contribue au développement des connaissances en infrastructures de production d'énergies renouvelables à faibles émissions de GES, en transport et distribution d'énergie électrique, de même qu'en gestion efficace de l'énergie, et ce, dans le respect des collectivités.

