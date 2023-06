SAINT-LAURENT, QC, le 19 juin 2023 /CNW/ - Le conseil de Saint-Laurent a autorisé les serres en cour arrière des habitations et les potagers dans toutes les cours lors de sa séance générale du 6 juin dernier. À cette occasion, un nouvel usage ''agriculture urbaine'' a également été créé pour le secteur industriel et dans certaines zones commerciales sous conditions. Les activités d'agriculture urbaine y sont désormais autorisées à l'intérieur et sur le toit des bâtiments. Les serres sont notamment permises sur tous les toits industriels.

« En démocratisant l'accès à l'agriculture urbaine à Saint-Laurent, nous voulons non seulement répondre aux besoins grandissants de la population de ces dernières années, mais aussi poser un geste concret pour la biodiversité et le verdissement du territoire. Cela favorisera également les circuits alimentaires courts et l'approvisionnement local, en ouvrant la possibilité pour de nouveaux projets novateurs tels que ceux déjà célèbres sur nos toits commerciaux et industriels. Au-delà, il s'agit surtout de poursuivre nos efforts de réduction de gaz à effet de serre et d'adaptation aux changements climatiques dans le cadre de notre Plan d'urgence climatique 2021-2030. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Précisions

Nouveautés pour les résidents

La seconde édition du programme Mai, mois du jardin a rencontré un grand succès où près de 2000 résidents et résidentes se sont procurés des semis pour leur potager. Ces jardiniers et jardinières de Saint-Laurent pourront d'ailleurs démontrer leur passion et leur talent en participant au concours des plus beaux jardins intitulé "Mon jardin écolo" du 10 au 28 juillet prochain. Tous les détails se trouvent sur la page Internet de Saint-Laurent.

La modification du règlement RCA08-08-0001 sur le zonage par le règlement RCA08-08-0001-161 répond à cet engouement en élargissant l'accès aux activités d'agriculture urbaine.

Les serres seront désormais permises en cour arrière des terrains résidentiels et les potagers dans toutes les cours. Jusqu'à présent, seules les cours arrière et latérales laissaient la possibilité d'y établir un potager.

En facilitant l'aménagement de potagers en milieu résidentiel, Saint-Laurent permet à ses résidents et ses résidentes d'optimiser l'utilisation de leur terrain et de profiter des cours les plus lumineuses pour y cultiver des fruits et des légumes.

Mesures pour les entreprises

Cultiver des fruits et des légumes était déjà autorisé à l'intérieur des bâtiments situés dans des zones industrielles. Avec la création d'un nouvel usage ''agriculture urbaine', Saint-Laurent ajoute la possibilité de produire des champignons comestibles, des insectes et des poissons. Au total, près de 1 000 bâtiments industriels et certains bâtiments commerciaux sont concernés.

Par ailleurs, en autorisant les serres sur tous les toits industriels, sous certaines conditions, Saint-Laurent vient consolider sa position de meneur dans le domaine comme en témoigne la quatrième serre commerciale des Fermes Lufa inaugurée en 2020 et qui représente la plus grande ferme urbaine au monde sur un toit d'un ancien bâtiment industriel.

