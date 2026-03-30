L'agrandissement du parc national du Mont-Orford accessible dès le 8 avril 2026

QUÉBEC, le 30 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce que les nouvelles limites du parc national du Mont-Orford entreront officiellement en vigueur le 8 avril 2026. Une autorisation sera dorénavant requise pour accéder à ce territoire de 48,4 km² nouvellement intégré au parc.

Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures, M. Benoit Charette, en a fait l'annonce aujourd'hui, en compagnie de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Mme Isabelle Charest, ainsi que du ministre de la Cybersécurité et du Numérique et député d'Orford, M. Gilles Bélanger.

En plus de quasiment doubler la superficie du parc national, qui totalise maintenant 107,9 km2, l'agrandissement prévoit plusieurs nouveaux aménagements visant à bonifier l'offre d'activités du parc national du Mont-Orford, tels que l'ajout de sentiers de randonnée pédestre, de pistes cyclables, de parois d'escalade et d'activités hivernales. Les travaux d'aménagement débuteront dès le printemps 2026. L'agrandissement permettra également d'assurer la protection de plus de 35 espèces fauniques et floristiques en situation précaire.

C'est la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) qui en devient l'exploitant officiel. À ce titre, c'est elle qui assurera la protection et la conservation du territoire, et qui développera l'offre d'activités et de services offerts aux visiteurs.

Citations :

« C'est officiel : le nouveau territoire annexé au parc national du Mont-Orford sera accessible aux visiteurs dès le 8 avril! En plus de donner accès à ce territoire d'une riche biodiversité, c'est une contribution directe à la protection de la nature au Québec et à l'atteinte de la cible de conservation de 30 % du territoire québécois à protéger d'ici 2030! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsables des Infrastructures

« Déjà un joyau de la région de l'Estrie, le parc national du Mont-Orford s'agrandit et promet des aventures inoubliables aux amateurs de plein air. À l'approche du beau temps, j'invite tous les Québécois à venir découvrir ou à redécouvrir ce magnifique parc national, qui comprend maintenant près de 108 km² de milieux naturels protégés à explorer! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'agrandissement du parc national du Mont-Orford est attendu depuis 20 ans par les gens d'ici. En plus du territoire nouvellement accessible, des aménagements additionnels et de nouvelles activités seront offerts aux visiteurs d'ici l'été prochain. Je suis très fier de cette grande réalisation qui sera bénéfique, autant pour la nature, l'économie, que pour la communauté locale! »

Gilles Bélanger, ministre de la Cybersécurité et du Numérique et député d'Orford

Faits saillants :

Cet agrandissement est une avancée significative en matière de conservation de la nature dans le sud du Québec, où la biodiversité est particulièrement riche. Il contribue à l'atteinte de la cible de conservation de 30 % du territoire québécois d'ici 2030.

Au total, près de 39 millions de dollars ont été investis par le gouvernement du Québec pour l'acquisition des terrains qui font l'objet du présent agrandissement et pour la bonification de l'offre d'activités du parc national du Mont-Orford.

Les activités qui y sont permises sont encadrées par la Loi sur les parcs et le Règlement sur les parcs. Ainsi, certaines pratiques sont désormais interdites sur ce territoire, telles que la circulation en véhicule hors route, la chasse et le prélèvement d'arbres. Pour tout savoir sur les activités offertes et sur les tarifs applicables, on peut consulter le site de la Sépaq.

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Sources : Tania Michaud

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