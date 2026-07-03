Invitation aux médias - Annonce concernant la restauration et la création de milieux humides et hydriques
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
03 juil, 2026, 11:54 ET
QUÉBEC, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, et le maire de la Ville de Québec, M. Bruno Marchand, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant la restauration et la création de milieux humides et hydriques.
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Date :
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Le lundi 6 juillet 2026
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Heure de la conférence de presse :
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14 h 30
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Lieu :
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Québec
Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le lundi 6 juillet, à 13 h. Le lieu où se tiendra l'activité sera uniquement confirmé aux journalistes accrédités.
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SOURCES :
Simon Savignac
Directeur des communications
Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte
Tél. :438 341-2255
Méganne Joyal
Conseillère en communications
Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte
Tél. : 367 977-5606
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INFORMATION :
Relations médias
Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,
Tél. : 418 521-3991
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