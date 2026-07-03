Invitation aux médias - Annonce concernant la restauration et la création de milieux humides et hydriques

Nouvelles fournies par

Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

03 juil, 2026, 11:54 ET

QUÉBEC, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, et le maire de la Ville de Québec, M.  Bruno Marchand, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant la restauration et la création de milieux humides et hydriques.

Date :

Le lundi 6 juillet 2026

Heure de la conférence de presse :

14 h 30

Lieu :

Québec

Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le lundi 6 juillet, à 13 h. Le lieu où se tiendra l'activité sera uniquement confirmé aux journalistes accrédités.

SOURCES :

Simon Savignac

Directeur des communications

Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte
contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. :438 341-2255

 

Méganne Joyal

Conseillère en communications

Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte
contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. :  367 977-5606

INFORMATION :

Relations médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,
de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3991

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