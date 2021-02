Symboles boursiers

LONDRES, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a signé une entente avec l'Agence spatiale européenne (ESA) pour développer un service de cartographie des feux incontrôlés qui combine les récentes avancées en matière d'observation de la Terre, d'intelligence artificielle et d'informatique en nuage. La solution permettra de mieux repérer et surveiller les impacts des incendies imprévus survenant dans une zone naturelle.

CGI et son partenaire de projet, l'Université de Leicester, collaborent avec des organisations d'utilisateurs mandatées par l'État en Australie (Geoscience Australia) et en France (ONF France) pour la mise en œuvre et la démonstration de services d'observation de la Terre en fonction de leurs exigences pour une gestion améliorée des feux de forêt. Ce consortium évaluera la variété des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettraient d'atteindre ces objectifs. Il est attendu que la combinaison des capacités d'apprentissage automatique de ces algorithmes et de la disponibilité accrue d'observations satellite fréquentes et de grande qualité permettra d'offrir de meilleurs produits de cartographie des incendies aux endroits et aux moments souhaités par les utilisateurs.

Le service de cartographie des incendies sera offert à Geoscience Australia et à ONF France, ainsi qu'à la communauté environnementale élargie, par l'entremise du portail lab EO4SD. Le portail en ligne, qui a été conçu par CGI pour l'ESA, fait appel à l'informatique en nuage pour offrir un accès gratuit à un éventail de données, outils et services d'observation de la Terre aux organismes de développement durable et à la communauté environnementale en général.

Les récents incendies importants aux États-Unis, dans le sud de l'Europe et en Australie ont fait valoir les coûts environnementaux et humains des feux incontrôlés. Les changements climatiques contribuent à la prolifération des incendies. Des études* ont établi qu'il y a eu une prolongation de 19 % de la durée de la saison des feux à l'échelle mondiale de 1979 à 2013. Une surveillance et une analyse accrues des zones brûlées sont importantes pour améliorer la gestion des terres et atténuer les impacts des incendies.

« Nous sommes ravis de collaborer à ce projet de pointe qui permettra de tirer parti du potentiel de l'intelligence artificielle pour aider les communautés scientifiques et environnementales à mieux saisir l'étendue et l'incidence des incendies ravageurs, partout sur la planète, a affirmé Tara McGeehan, présidente des opérations de CGI au Royaume-Uni et en Australie. Notre partenariat continu avec l'ESA pour la gestion des plateformes d'observation de la Terre et d'exploitation thématique permet des avancées rapides en matière de surveillance de l'environnement de la Terre et favorise la recherche scientifique tout en répondant aux politiques gouvernementales. »

« Après 20 ans de recherche sur l'utilisation des données satellite pour mesurer les zones brûlées et leur sévérité à l'échelle locale comme mondiale, la collaboration avec CGI et les partenaires de l'ESA est très prometteuse pour le développement de nouveaux services dans le domaine des feux contrôlés, a ajouté Kevin Tansey, professeur en télédétection et chercheur principal à l'Université de Leicester. Je suis d'autant plus ravi qu'il s'agit du premier projet à être mis en œuvre au Space Park Leicester*, notre nouveau complexe haute technologie extrêmement moderne pour la recherche, le développement et la fabrication. »

Depuis plus de 40 ans, CGI propose des logiciels complexes et essentiels à l'industrie spatiale* à des clients de partout en Europe, en Australie, en Asie et en Amérique du Nord et qui sont utilisés pour la navigation, les communications et les activités par satellite pour les applications dotées de capacités spatiales. Partenaire de CGI, l'Université de Leicester possède une vaste expérience dans le domaine de l'observation de la Terre et fait partie des meilleurs établissements universitaires du Royaume-Uni. CGI est partenaire de METEOR (Manufacturing, Engineering, Technology and Earth Observation Centre), le centre de fabrication, ingénierie, technologie et observation de la Terre du Space Park Leicester.



