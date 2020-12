L'Agence Parcs Canada et la Métis Nation - Saskatchewan acceptent d'établir une sous-table de négociations dans le cadre de l'Entente-cadre en vue de favoriser la réconciliation.

BATOCHE, SK, le 18 déc. 2020 /CNW/ - L'Agence Parcs Canada est déterminée à créer un réseau de lieux patrimoniaux nationaux qui reconnaît et honore les contributions contemporaines des peuples autochtones, leurs histoires et leurs cultures, ainsi que les liens particuliers qui les unissent à leurs terres et eaux ancestrales.

Aujourd'hui, Ron Hallman, président et directeur général de Parcs Canada, et Glen McCallum, président de Métis Nation - Saskatchewan, ont signé un mandat lors d'une cérémonie de signature virtuelle, s'engageant alors à explorer et à discuter diverses possibilités quant à la gestion future du lieu historique national de Batoche. Une sous-table a été créée afin que les discussions puissent avoir lieu en marge des réunions ordinaires entre la Métis Nation - Saskatchewan et le gouvernement du Canada dans le cadre de l'Entente-cadre en vue de favoriser la réconciliation. Les deux parties ont signé cette entente-cadre le 20 juillet 2018 dans le cadre du processus de reconnaissance des droits autochtones et d'autodétermination.

Le lieu historique national de Batoche revêt une importance culturelle et historique pour les citoyens de la Métis Nation - Saskatchewan. La longue collaboration entre Parcs Canada et la Métis Nation - Saskatchewan en ce qui concerne le lieu historique national de Batoche remonte à 1998, l'année où l'Entente de gestion du lieu historique national de Batoche a été signée.

L'Agence Parcs Canada collabore avec des groupes autochtones partout au pays, qui sont des partenaires de la conservation du patrimoine naturel et culturel et de la diffusion de l'histoire de ces lieux précieux.

« Batoche est le cœur et l'âme de la Nation métisse, ainsi que le symbole durable des valeurs que Louis Riel et que notre peuple représente : la liberté, l'égalité et l'autodétermination. En tant que gouvernement métis de la Saskatchewan, nous franchissons une première étape du cheminement vers la récupération et la mise à l'honneur de cet important élément de notre patrimoine. Grâce à notre partenariat de travail avec Parcs Canada, nous pourrons jouer un rôle de premier plan dans la gestion du lieu historique de Batoche à l'avenir et refaire de ce lieu une terre de la Nation métisse. »

Glen McCallum,

Président de Métis Nation - Saskatchewan

« Aujourd'hui, nous franchissons une autre étape importante dans une relation évolutive de collaboration. Je suis très fier de me joindre avec la Métis Nation - Saskatchewan en signant le mandat qui guidera l'étude conjointe d'une vaste gamme de possibilités en ce qui a trait à l'avenir de la gestion du lieu historique national de Batoche, s'inspirant d'autres étapes marquantes, comme le transfert du terrain d'accueil du festival Back to Batoche, en 1996, et la signature de l'accord de gestion du lieu national historique de Batoche, en 1998. »

Ron Hallman,

Président et directeur général, Parcs Canada

Situé aux abords de la rivière Saskatchewan Sud à une heure au nord de Saskatoon , le lieu historique national de Batoche commémore la communauté métisse historique de Batoche, le régime métis d'aménagement du territoire par lots riverains et le conflit entre le gouvernement provisoire métis et le gouvernement canadien en 1885.

, le lieu historique national de Batoche commémore la communauté métisse historique de Batoche, le régime métis d'aménagement du territoire par lots riverains et le conflit entre le gouvernement provisoire métis et le gouvernement canadien en 1885. Signée lors du festival Back to Batoche 2018, l'Entente-cadre en vue de favoriser la réconciliation définit un processus de discussion visant à établir une relation de gouvernement à gouvernement entre la Couronne et la Métis Nation - Saskatchewan . Elle fixe aussi les grands objectifs et les points clés des négociations à venir, y compris l'autonomie gouvernementale et l'autodétermination.

