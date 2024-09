OTTAWA, ON, le 25 sept. 2024 /CNW/ - L'Agence du revenu du Canada s'engage à offrir une expérience de service de haute qualité aux contribuables et aux bénéficiaires de prestations. Dans cet esprit, l'Agence lance des consultations publiques afin d'entendre les commentaires des particuliers, des représentants non professionnels et des intermédiaires fiscaux sur leur appréciation des services de l'Agence.

Les Consultations sur les service de l'Agence 2024 serviront, d'une part, à mieux comprendre l'expérience des personnes qui comptent sur les services de l'Agence et, d'autre part, à identifier des secteurs où des améliorations sont souhaitables. Alors que l'Agence s'adapte à un environnement en constante évolution, sa priorité absolue reste de veiller à ce que ses services demeurent accessibles, réactifs et adaptés aux besoins changeants des clients.

Comment participer

Du 25 septembre au 2 décembre 2024, les particuliers, les représentants non professionnels, et les intermédiaires fiscaux auront la possibilité de partager leurs impressions sur leur interactions avec les services de l'Agence au moyen d'un questionnaire en ligne. L'Agence tiendra également des séances de consultation en personne et en ligne avec des membres de ces groupes sur invitation afin de mener des discussions plus approfondies.

Chaque voix compte : Répondez au questionnaire en ligne pour partager vos impressions et aider à façonner l'avenir des services de l'Agence.

Afin d'assurer le respect de la confidentialité des participants et d'obtenir un large éventail de points de vue, le recrutement des participants et la rédaction des rapports seront gérés par un tiers indépendant.

Ce que l'Agence espère apprendre

Les nouvelles technologies et les tendances émergentes font en sorte que le monde change, tout comme les attentes des contribuables à l'égard des services gouvernementaux. L'Agence, qui administre un système fiscal complexe, reconnaît la nécessité de s'adapter à ces changements en vue de fournir des services axés sur les gens. Elle reconnaît aussi que les contribuables et les bénéficiaires de prestations méritent une meilleure expérience de service et souhaite donc se concentrer sur ce qui compte le plus pour eux. Voilà pourquoi elle a besoin d'une rétroaction de leur part. Les consultations permettront de comprendre les défis spécifiques auxquels ils font face et de déterminer les services en particulier qui ne répondent pas à leurs attentes.

Manière dont les commentaires des contribuables façonnent les services de l'Agence

Au cours des dernières années, la demande d'une expérience numérique fluide a augmenté, incitant l'Agence à moderniser ses services pour en faciliter l'accès. Les commentaires recueillis par le passé ont joué un rôle essentiel dans l'amélioration des services, et les consultations à venir constitueront une autre étape importante pour garantir une prestation de services adaptée aux besoins de nos clients. Parmi les principales améliorations que l'Agence a apportées :

Création d'un formulaire numérique pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées afin de simplifier le processus pour les personnes qui dépendent de cette aide essentielle.

afin de simplifier le processus pour les personnes qui dépendent de cette aide essentielle. Amélioration des services de connexion de l'Agence pour garantir un accès plus rapide et sécurisé aux comptes en ligne.

pour garantir un accès plus rapide et sécurisé aux comptes en ligne. Lancement de l'outil d'apprentissage en ligne Comprendre vos impôts pour aider les jeunes à mieux comprendre et à mieux gérer leurs obligations fiscales.

pour aider les jeunes à mieux comprendre et à mieux gérer leurs obligations fiscales. Prolongation des heures d'ouverture des centres de contact afin d'améliorer l'accès à un soutien en temps opportun. Consciente des difficultés que rencontrent les particuliers et les entreprises pour la joindre, l'Agence s'efforce de faire en sorte qu'ils puissent obtenir l'aide dont ils ont besoin quand ils en ont besoin.

afin d'améliorer l'accès à un soutien en temps opportun. Consciente des difficultés que rencontrent les particuliers et les entreprises pour la joindre, l'Agence s'efforce de faire en sorte qu'ils puissent obtenir l'aide dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. Élargissement du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt (PCBMI), qui aide les personnes vulnérables et à faible revenu à accéder à un soutien gratuit pour la production de leur déclaration de revenus.

Bien qu'elle ait réalisé des progrès, l'Agence reconnaît que des défis subsistent et qu'il lui reste encore du travail à faire. Encourager la participation à ces consultations jouera un rôle prépondérant dans l'élaboration des futurs programmes et services de l'Agence, facilitant la compréhension des obligations fiscales et l'accès aux prestations et crédits auxquels les contribuables ont droit.

Pour en savoir plus sur les consultations et pour remplir le questionnaire, allez à Consultations sur les services de l'ARC 2024.

Citation

« Nous savons qu'il y a des défis à relever pour mieux servir les Canadiennes et les Canadiens et nous mettons en place plusieurs initiatives pour améliorer la situation. Les commentaires de ceux qui interagissent directement avec l'Agence du revenu du Canada nous aideront à nous assurer de ne rien laisser de côté pour offrir un service de qualité. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national

