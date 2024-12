MONTRÉAL, le 8 déc. 2024 /CNW/ - Trois ressortissants chiliens, Bryan Ulises Moya Rojas, Diego Nicolas Flores Sepulveda et Daniel Eliseo Gonzalez Ihrig, se sont évadés hier soir du centre de surveillance de l'immigration de Laval situé au 300, montée Saint-François, à Laval au Québec.

Des mandats d'arrestation ont été émis et l'ASFC travaille en collaboration avec les corps policiers pour retrouver les trois individus le plus rapidement possible.

Bryan Ulises Moya Rojas (30 ans) (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada) Diego Nicolas Flores Sepulveda (36 ans) (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada) Daniel Eliseo Gonzalez Ihrig (29 ans) (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

Quiconque possède de l'information est prié de communiquer avec la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.



N'essayez pas d'appréhender vous-même ces personnes.

