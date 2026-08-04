L'Agence des médicaments du Canada recommande le remboursement d'UBRELVY® (ubrogépant) pour le traitement des crises de migraine

La recommandation positive de remboursement d'UBRELVY ® (ubrogépant) par l'Agence des médicaments du Canada (CDA-AMC) repose sur les données probantes des études pivots de phase III ACHIEVE I et ACHIEVE II.



Par sa recommandation, la CDA-AMC reconnaît la nécessité d'avoir des options thérapeutiques supplémentaires spécifiques aux crises de migraine chez les adultes.



On estime que la migraine touche 5 millions de personnes au Canada, sa prévalence étant la plus élevée chez les femmes1 et les gens dans la trentaine et la quarantaine2.

MONTRÉAL, le 4 août 2026 /CNW/ -- AbbVie (NYSE : ABBV) a annoncé aujourd'hui que l'Agence des médicaments du Canada (CDA-AMC) a recommandé le remboursement avec conditions d'UBRELVY® (ubrogépant) par les régimes publics d'assurance médicaments pour le traitement des crises de migraine, avec ou sans aura, chez les adultes ayant des antécédents de crises de migraine avec céphalée d'intensité modérée à élevée3.

La recommandation repose sur les données probantes des études pivots de phase III ACHIEVE I et ACHIEVE II, qui ont permis d'évaluer la suppression de la douleur, le soulagement de la douleur et l'absence des symptômes associés à la migraine les plus incommodants4.

« Comme la migraine est une maladie neurologique complexe qui affecte chaque personne de façon différente, la personnalisation du traitement constitue un aspect crucial des soins, a déclaré la Dre Vanessa Doyle, FRCPC, neurologue spécialisée en médecine des céphalées à Ottawa. L'offre d'une option thérapeutique supplémentaire spécifique aux crises de migraine donne aux professionnel•le•s de la santé une plus grande souplesse pour élaborer les plans de traitement chez les patient•e•s admissibles. La recommandation de la CDA-AMC représente ainsi une étape importante vers la personnalisation des soins de la migraine au Canada. »

Il est à noter que cette recommandation a tenu compte des observations de clinicien•ne•s et d'associations de patient•e•s de partout au Canada, notamment Migraine Canada, Migraine Québec et la Canadian Migraine Society, qui ont fait en sorte que la perspective des personnes vivant avec la migraine soit prise en considération tout au long du processus d'examen5.

« Les personnes qui vivent avec la migraine passent souvent des années à essayer différents traitements avant de trouver celui qui leur convient. L'expérience de la migraine étant différente d'une personne à l'autre, il est essentiel que des options thérapeutiques supplémentaires soient accessibles, a affirmé Wendy Gerhart, Directrice générale, Migraine Canada. La recommandation de la CDA-AMC représente une avancée importante dans l'amélioration de l'accès aux traitements qui pourraient aider les personnes souffrant de migraine à mieux prendre en charge les crises et à jouir davantage de la vie. »

« Cette recommandation témoigne de l'engagement continu d'AbbVie à améliorer la vie des personnes souffrant de migraine, une maladie neurologique complexe pouvant avoir des conséquences invalidantes et une incidence importante sur leur capacité à travailler, à participer aux activités quotidiennes et à vivre leur vie pleinement, a ajouté Tanu Misra, Directrice générale, AbbVie Canada. Nous saluons le processus d'examen collaboratif mis en place par l'Agence des médicaments du Canada et nous demeurons déterminés à travailler avec les gouvernements et les partenaires du domaine des soins de santé afin d'améliorer l'accès aux médicaments et les parcours de soins pour les Canadien•ne•s qui vivent avec la migraine. »

À propos d'UBRELVY® (ubrogépant)6

UBRELVY® (ubrogépant) est un antagoniste du récepteur du peptide lié au gène de la calcitonine (calcitonin gene-related peptide ou CGRP) (gépant) à prise orale indiqué pour le traitement des crises de migraine avec ou sans aura chez les adultes. Veuillez consulter la monographie d'UBRELVY pour obtenir des renseignements complets.

À propos de la migraine

La migraine est un trouble neurologique caractérisé par des crises de céphalées modérées ou graves récurrentes pouvant être accompagnées de nausées, de vomissements et d'une sensibilité à la lumière et au son7. Les crises de migraine peuvent perturber les activités quotidiennes. Elles sont une cause importante d'invalidité partout dans le monde8.

À propos d'AbbVie

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des solutions et des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l'immunologie, l'oncologie et les neurosciences, de même que dans le domaine de l'esthétique, avec les produits et services d'Allergan Aesthetics. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca. Suivez AbbVie au Canada sur LinkedIn, Instagram ou YouTube.

Références

Migraine Canada. Accessible au https://migrainecanada.org/understanding-migraine/what-is-migraine/.



Statistique Canada. Prévalence de la migraine chez la population à domicile au Canada. Accessible au https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003-x/2014006/article/14033/abstract-resultat-fra.htm.



Agence des médicaments du Canada. Reimbursement Recommendation Ubrogepant (Ubrelvy). Accessible en anglais au https://www.cda-amc.ca/sites/default/files/DRR/2026/SR0915-Ubrelvy_Final_Rec.pdf.



Corporation AbbVie. Monographie d'UBRELVY® (ubrogépant). Accessible au https://www.abbvie.ca/content/dam/abbvie-dotcom/ca/fr/documents/products/UBRELVY_PM_FR.pdf.



National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Migraine. National Institutes of Health. Accessible au https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/migraine.



Organisation mondiale de la Santé. Migraine et autres maux de tête. Accessible au https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/headache-disorders.

SOURCE AbbVie Canada

Médias : Melissa Borland, AbbVie Canada, +1 416-997-1398, [email protected]