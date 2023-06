L'AGENCE DE MOBILITÉ DURABLE PUBLIE SON RAPPORT ANNUEL 2022

MONTRÉAL, le 21 juin 2023 /CNW/ - Dans le cadre de son rapport annuel 2022, l'Agence de mobilité durable (« l'Agence ») présente l'évolution des chantiers établis dans son plan stratégique organisationnel. Pour cette deuxième année d'opérationnalisation de son plan, l'équipe a accompli des progrès importants au chapitre de plusieurs projets structurants qui facilitent l'accessibilité et le partage de l'espace sur le territoire de la Ville de Montréal.

L'accessibilité au paiement de stationnement a été facilitée grâce à la modernisation des bornes, qui offrent le paiement par carte de débit (Flash Interac), sans contact et par la carte de crédit. De plus, un projet de vente de permis journaliers à la borne a été complété dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal. Accessible dans toutes les bornes de la Ville, le permis journalier autorise le stationnement dans les zones sur rue réservées aux résidents de cet arrondissement à la journée.

De plus, pour favoriser la mobilité et un partage équitable de l'espace, l'Agence a embauché 80 agent-e-s de stationnement pour surveiller plus fréquemment les voies réservées aux autobus et aux pistes cyclables ainsi que les espaces de stationnement des personnes à mobilité réduite. Les agent-e-s ont également effectué des opérations dans les zones scolaires.

Pour faciliter leur tâche dans ces différents contextes tout en faisant la promotion de moyens de transports durables, l'Agence a mis en place de nouveaux modes de transports pour les agent-e-s de stationnement, soient des véhicules électriques à basse vitesse en projet-pilote ainsi que renouvelé sa surveillance à vélo, incluant des vélos à assistance électrique, et dans le cadre d'un autre projet pilote, des trottinettes à assistance électrique.

Si l'Agence a réalisé plusieurs projets structurants, l'année 2022 a été aussi marquée par l'établissement de paramètres d'initiatives majeures qui jetteront les bases d'une nouvelle mobilité sur le territoire de la Ville de Montréal.

À cet effet, la reprise des activités commerciales et d'entreprises, à la suite de la pandémie, procure à l'Agence une mesure plus représentative des données d'occupation de l'espace et de l'inventaire de la bordure. Ces données seront intégrées dans le portail de données de mobilité de l'Agence et contribueront à définir la prestation de services à la fine pointe tels que la mise en place d'un Centre de relations et d'information de la clientèle ainsi que la planification de la nouvelle application mobile, sur laquelle comptent plus de 700 000 utilisateurs.

Ces services doivent contribuer à répondre aux besoins et, en 2022, l'Agence a consulté des arrondissements pour mieux les cerner. De plus, dans la perspective de poursuivre la discussion sur la mobilité dans un cadre élargi et de partager son expertise tout en se maintenant à la fine pointe des pratiques, l'Agence a tenu ou participé à des événements et des panels d'experts pour soutenir des changements dans la gestion de la bordure sur le territoire.

Pour le directeur général de l'Agence, Laurent Chevrot, ce survol des principales réalisations de l'Agence reflète l'engagement et l'enthousiasme des employé-e-s envers sa mission et sa vision : « Toute l'équipe tire un grand sentiment de fierté à l'effet qu'à l'international, aucune autre organisation n'a un mandat comparable à celui de l'Agence. Je suis heureux de constater que notre expertise est maintenant reconnue et que l'Agence est devenue la référence dans la gestion de la bordure et du stationnement à Montréal. Je profite de l'occasion pour souligner la contribution de tous les employé-e-s à cette reconnaissance et les remercier de leur engagement soutenu. Je remercie également la Ville pour sa collaboration ainsi que notre conseil d'administration, maintenant composé majoritairement de femmes, pour ses questions pertinentes et ses recommandations éclairées. »

