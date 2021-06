L'Agence de mobilité durable lance son premier plan stratégique organisationnel 2021-2030

MONTRÉAL, le 10 juin 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté et enthousiasme que l'Agence de mobilité durable (l'« Agence ») a publié aujourd'hui son tout premier plan stratégique organisationnel, depuis sa création officielle en janvier 2020. Ce plan établit trois grandes orientations stratégiques qui guideront ses activités au cours des dix prochaines années. De ce plan découle également cinq grands chantiers qui constituent son plan d'affaires triennal.

« Visionnaire, ambitieux et mobilisant! Voilà comment nous entamons ce premier plan stratégique de l'Agence qui lui permettra de prendre sa place dans l'écosystème de la mobilité, a souligné la présidente du conseil d'administration, Mme Isabelle Cadrin. L'Agence vise à devenir l'agent de changement incontournable et fédérateur pour stimuler l'émergence d'actions concrètes qui auront des impacts positifs pour la population montréalaise, en plus de bâtir des assises solides pour assurer sa croissance comme organisation paramunicipale et concrétiser les orientations de la Ville de Montréal. »

Ce plan est le fruit d'une collaboration exceptionnelle. Au cours de la dernière année, de nombreuses rencontres ont été organisées avec différents intervenants, spécialistes de la mobilité, universitaires, associations, entreprises, représentants de la Ville de Montréal et de ses organismes paramunicipaux, administrateurs et employés de l'Agence. À cela s'ajoute une identification des meilleures pratiques à travers le monde. Ce travail de recherche et d'analyse a permis à l'Agence d'avoir des assises solides pour élaborer son plan qui la guidera pour les années à venir.

« Ce plan suscite un réel engouement auprès de nos administrateurs, de nos employés et de nos partenaires. Nous savons maintenant où nous allons pour les 10 prochaines années et comment nous allons y arriver, a indiqué le directeur général de l'Agence, M. Laurent Chevrot. Il s'agit d'une étape importante et surtout stimulante pour bâtir une nouvelle organisation. »

« Dès notre arrivée en poste, notre administration a mis en place des outils pour améliorer l'ensemble de la gestion de la mobilité sur le territoire de la Ville et ce, de façon durable. La mise en place de l'Agence témoigne de la vision novatrice de notre administration pour la mobilité montréalaise; et ce premier Plan stratégique organisationnel renforcera la réputation de Montréal au sein des grandes métropoles du monde qui font de la mobilité durable un outil de développement économique, d'amélioration de milieux de vie et de santé publique, essentiels à la relance de la métropole », a exprimé la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La publication du Plan stratégique organisationnel fait aujourd'hui de l'Agence de mobilité durable une organisation exemplaire qui facilitera pour les années à venir la gestion des déplacements, le développement de nouvelles technologies, ainsi que la gestion du stationnement, de manière à répondre aux défis de la transition écologique. Notre administration réalise un changement de paradigme vers une mobilité durable et inclusive, et nous y arrivons grâce au travail de l'Agence, qui est plus outillée que jamais pour atteindre ses objectifs ambitieux », a ajouté M. Éric Alan Caldwell, responsable de la mobilité au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Trois priorités organisationnelles

L'Agence a établie trois priorités organisationnelles qui orienteront ses prises de décisions au cours des prochaines années :

Prendre sa place dans l'écosystème de la mobilité en développant et diffusant les connaissances, en rassemblant les acteurs de la mobilité et en pérennisant le changement;

Démontrer sa raison d'être par ses actions en rendant la ville accessible à tous, en développant la mobilité durable et partageant l'espace public; et

Assurer sa capacité d'exécution et d'innovation en réalisant sa mission et sa vision, tout en incarnant ses valeurs.

En établissant ses priorités sur un horizon de dix ans, l'Agence a pu établir son plan d'affaires triennal lui permettant de détailler ses actions qui seront priorisées au cours de cette période.

Ces actions sont regroupées sous cinq chantiers :

Stimuler et accompagner des projets de mobilité durable;

Devenir le gestionnaire de la bordure et du stationnement hors rue;

Améliorer l'information et le paiement du stationnement;

Moderniser la stratégie de surveillance; et

Poursuivre la transformation organisationnelle de l'Agence.

Afin de s'assurer de la mise en œuvre de ce plan d'affaires triennal, l'Agence élaborera des plans d'actions annuels afin de préciser les objectifs, ainsi que les moyens pour concrétiser ses engagements. L'Agence suivra et évaluera la réalisation de ses plans d'actions et de la transformation organisationnelle grâce à des indicateurs.

À propos de l'Agence de mobilité durable

L'Agence de mobilité durable est une organisation paramunicipale qui innove pour une mobilité plus durable, en gérant les espaces qui lui sont confiés dans la bordure et dans les stationnements hors rue, par ses activités de surveillance de l'espace public sur le territoire montréalais et par une information améliorée à la collectivité. Elle met son expertise en mobilité durable au service de la Ville de Montréal afin d'améliorer la qualité de vie et d'appuyer la vitalité économique en facilitant le partage équitable de l'espace et l'accessibilité de la ville pour tous. En soutenant les actions qui favorisent la mobilité urbaine, l'Agence travaille entre autres à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public. Elle mise également sur sa capacité opérationnelle et d'expérimentation pour appuyer la Ville de Montréal et ses partenaires dans l'atteinte de leurs objectifs, tout en fédérant les acteurs de la mobilité.

Depuis le 1er janvier 2020, les activités de Société en commandite Stationnement de Montréal, de même que celles du Service d'application réglementaire de stationnement (SARS) qui relevait du Service de police de la Ville de Montréal, ont été transférées à l'Agence de mobilité durable. En février 2021, la Ville de Montréal a annoncé que l'équipe de Jalon joindra les rangs de l'Agence et contribuera, par son expertise, à provoquer et accompagner l'innovation et les changements de pratiques pour rendre la mobilité plus durable.

