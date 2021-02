L'Agence de mobilité durable et Jalon s'unissent

Les champs d'intervention propres à chacun des organismes permettront, une fois regroupés, d'offrir une gamme plus étendue de solutions en matière de mobilité durable : les activités de Jalon visant l'analyse des enjeux de mobilité et la mobilisation de partenaires pour le déploiement de solutions innovantes et de projets d'expérimentation en mobilité durable, et celles de l'Agence au niveau de l'implantation et de la mise en place de solutions dans son créneau d'activités.

« Ceci est une excellente nouvelle pour les deux organisations et arrive à un moment tout à fait opportun, alors que l'Agence réalise actuellement son exercice de planification stratégique. Cette alliance permettra de consolider l'expertise et le savoir-faire en mobilité durable des deux entités, en regroupant les ressources de Jalon dans les différentes équipes de l'Agence », a souligné Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Le regroupement des deux organisations vient soutenir la mission et affirmer le rôle de l'Agence dans l'écosystème de la mobilité montréalaise. L'expertise de Jalon lui permettra du même coup de maximiser son potentiel d'innovation et la mise en œuvre de solutions concrètes. Cette annonce témoigne de la volonté de l'administration municipale de propulser les initiatives de mobilité urbaine dans le contexte de l'urgence climatique, ainsi que de profiter de la relance économique pour appuyer la transformation du secteur du transport », a pour sa part mentionné M. Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Ultimement, ce regroupement viendra renforcer le rôle central de l'Agence dans le développement de la mobilité durable, de l'électrification des transports et des transports intelligents et assurer une masse critique de talents et d'expertises.

« Nous voyons ce regroupement comme une occasion unique d'accélérer le développement de notre expertise en mobilité urbaine et durable et aussi comme étant tout à fait naturel, compte tenu que les deux entités collaborent déjà sur certains projets tels que le déploiement de vélos-stations et l'élaboration d'une stratégie de mutualisation du stationnement », a indiqué M. Laurent Chevrot, directeur général de l'Agence de mobilité durable. « Notre souhait à l'Agence est de capitaliser sur les expertises complémentaires de tous les employés, afin notamment de permettre à l'Agence de favoriser une mobilité plus durable. »

« Toute l'équipe de Jalon est heureuse de joindre les rangs de l'Agence et d'embarquer dans cette nouvelle aventure », a mentionné Mme Danielle Charest, présidente-directrice générale de Jalon. « Accélérer et accompagner l'innovation et les changements de pratique est un enjeu incontournable pour faire avancer nos sociétés vers une mobilité plus durable. Depuis 2017, Jalon a été au cœur de plusieurs projets significatifs notamment en matière de logistique urbaine. Dans une vision de continuité des affaires et des activités au sein de l'Agence, nous poursuivrons nos efforts actuels pour rendre la mobilité plus durable et inclusive, en nous intéressant entre autres, aux sujets de piétonisation et d'aménagement urbain, à la logistique urbaine, et à la dépendance à l'auto. »

L'intégration se fera de manière graduelle et devra être complétée au cours de l'année 2021.

À propos de l'Agence de mobilité durable

L'Agence de mobilité durable est une organisation paramunicipale qui a pour mission de veiller à la gestion, à l'application de la réglementation et au développement innovant du stationnement tarifé, sur rue et hors rue, sur l'ensemble du territoire de la ville de Montréal. Elle vise à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public, en soutenant les actions qui favorisent la mobilité urbaine.

Depuis le 1er janvier 2020, les activités de Société en commandite Stationnement de Montréal, de même que celles du Service d'application réglementaire de stationnement (SARS) qui relevait du Service de police de la Ville de Montréal, ont été transférées à l'Agence de mobilité durable.

www.agencemobilitedurable.ca

À propos de Jalon

Jalon est un OBNL dont la mission est de provoquer et accompagner l'innovation et les changements de pratique pour rendre la mobilité plus durable. Jalon intervient sur les domaines de la mobilité collective et partagée, mobilité active, logistique urbaine et aménagement urbain.

Grâce à son expertise, Jalon accompagne les entreprises, les organismes et les institutions dans la compréhension et la recherche de solutions aux enjeux de mobilité rencontrés. Jalon travaille également au développement d'une plateforme numérique inédite de données en mobilité et d'un outil de visualisation mis à disposition des organisations afin de soutenir la prise de décision par une analyse contextuelle fondée sur des faits. Au cœur de l'écosystème, Jalon mobilise et facilite la collaboration des acteurs locaux et internationaux pour créer la mobilité urbaine de demain.

jalonmtl.org

