L'AGENCE DE MOBILITÉ DURABLE DÉVOILE SA PREMIÈRE MARQUE

MONTRÉAL, le 19 janv. 2024 /CNW/ - L'Agence de mobilité durable dévoile aujourd'hui sa première identité de marque. Celle-ci sera progressivement visible sur son mobilier urbain, ses véhicules, son application mobile et sur son site Web afin de mieux positionner l'organisme dans l'écosystème de la mobilité.

Après avoir évolué avec une identité temporaire depuis sa création et avoir vu son rôle et ses responsabilités évoluer au cours de ses quatre ans d'existence, l'Agence profitera de cette nouvelle marque pour mieux faire connaître sa mission et l'action de ses équipes sur le terrain auprès de la population et de ses différents publics cibles. Ses services seront ainsi regroupés sous une même bannière, qui sera pérenne et utilisée pour des années à venir.

« La nouvelle marque illustre bien l'évolution de l'Agence depuis sa création dans un écosystème de mobilité durable où évoluent de nombreux acteurs. Cette nouvelle marque permettra de nous démarquer et de bien positionner notre rôle qui est beaucoup plus large que celui de la gestion du stationnement. Il est plus important que jamais de se faire visible auprès du public et de la clientèle afin de contribuer à la transition vers une mobilité plus durable. Par ailleurs, elle permettra dans le futur de déployer différentes campagnes de promotion et de sensibilisation pour accompagner les Montréalaises et Montréalais dans leurs changements de comportements en termes de mobilité », explique Laurent Chevrot, directeur général de l'Agence de mobilité durable de Montréal.

Une marque utile

Cette nouvelle marque se voudra informative et a comme principal objectif de changer la perception face à l'utilisation de l'espace public. Elle servira à faire évoluer la vision quant à l'usage de l'espace dédié au stationnement notamment. L'Agence désire amener la compréhension que l'occupation de la rue est un service qu'on décide d'utiliser plutôt qu'un acquis public. Le partage équitable de l'espace afin de faciliter l'usage de différents types de mobilité est au cœur de cette vision.

Une identité qui parle

L'Agence a adopté une icône forte. Le logo est composé de la lettre « M » stylisée et de symboles graphiques représentant des « marqueurs ». Le « M » communique à la fois Mobilité et Montréal ; les marqueurs sont riches de sens pour expliquer les différents rôles de l'Agence : ils délimitent l'espace, indiquent une direction ou représentent une bordure de rue.

Le logo sera accompagné d'une nouvelle signature « Se partager les rues de Montréal ». Elle permet de faire comprendre rapidement le rôle de l'Agence et refléter sa mission qui consiste à gérer l'espace public au service de la mobilité durable afin de rendre la Ville de Montréal plus accessible, plus dynamique, plus florissante et plus facile à vivre.

Un déploiement progressif

À compter d'aujourd'hui, l'Agence utilisera sa nouvelle marque dans toutes les communications de l'organisation. Elle sera aussi intégrée sur ses différentes plateformes et sur l'application P $ Service mobile. Par la suite, les changements apportés au mobilier urbain et au parc de véhicules de l'Agence se feront progressivement en étant intégrés à différentes procédures d'opération, de maintien et de remplacement d'actifs qui se trouvent à leur fin de vie utile.

L'Agence estime que la nouvelle marque sera complètement implantée d'ici les quatre prochaines années.

Une campagne d'information sera également déployée sur le terrain à partir du printemps 2024. La sécurité, l'accessibilité et l'importance de respecter la réglementation seront mises de l'avant afin de faire évoluer la perception des usagers et citoyens quant à leur utilisation de l'espace public dédié au stationnement.

Une marque attendue

L'Agence a vu le jour le 1er janvier 2020 lorsque les activités de Société en commandite Stationnement de Montréal et celles du Service d'application réglementaire de stationnement (SARS), qui relevait du Service de police de la Ville de Montréal, lui ont été transférées. Le développement de la marque a débuté dès la création de l'Agence afin d'établir la mission et les valeurs qui allaient guider ses actions. Ce travail a permis de base pour le développement de la nouvelle identité.

Rappelons que l'Agence a pour mandat de gérer l'espace public au service de la mobilité durable à Montréal afin d'assurer la fluidité optimale de la circulation et augmenter la sécurité pour les déplacements. Pour ce faire, elle veille à l'application de la réglementation municipale, à la gestion des stationnements tarifés sur rue et hors rue, à l'implantation de pôles de mobilité, à l'expérimentation par de projets pilotes et appuie la Ville de Montréal, en utilisant son expertise en mobilité durable, pour faciliter le partage équitable de l'espace et augmenter l'accessibilité de la ville pour tous.

À propos de l'Agence de mobilité durable

L'Agence de mobilité durable est une organisation paramunicipale qui innove pour une mobilité plus durable, en gérant les espaces qui lui sont confiés dans la bordure et dans les stationnements hors rue, par ses activités de surveillance de l'espace public sur le territoire montréalais et par une information améliorée à la collectivité. Elle met son expertise en mobilité durable au service de la Ville de Montréal afin d'améliorer la qualité de vie et d'appuyer la vitalité économique en facilitant le partage équitable de l'espace et l'accessibilité de la ville pour tous. En soutenant les actions qui favorisent la mobilité urbaine, l'Agence travaille entre autres à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public. Elle mise également sur sa capacité opérationnelle et d'expérimentation pour appuyer la Ville de Montréal et ses partenaires dans l'atteinte de leurs objectifs, tout en fédérant les acteurs de la mobilité.

