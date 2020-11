L'Agence de mobilité durable annonce le lancement du projet pilote « LAPI »

MONTRÉAL, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Agence de mobilité durable annonce aujourd'hui, en collaboration avec la Ville de Montréal, le lancement d'un projet pilote avec la technologie « LAPI », la lecture automatisée de plaques d'immatriculation, qui facilitera la gestion du stationnement et de la mobilité à Montréal.

Ce projet pilote, débutant le 21 novembre prochain, comporte deux volets spécifiques : procéder aux relevés de rotation et d'occupation sur les places tarifées afin de documenter la récente initiative mise en œuvre dans le contexte de la COVID-19, soit d'offrir la gratuité du stationnement à Montréal les soirs et les week-ends du 14 novembre jusqu'au 31 décembre 2020, et effectuer une vérification de la conformité des vignettes de stationnement sur rue réservé aux résidents (SRRR), spécifiquement dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

Ce projet pilote permettra à la fois à l'Agence de tester et valider la technologie en vue de définir éventuellement un programme de déploiement LAPI plus large, et à la Ville d'obtenir plus d'information sur l'état et l'utilisation des stationnements à Montréal. Ce projet pilote facilitera donc la cueillette de données pertinentes pouvant servir éventuellement à l'implantation des mesures novatrices en matière de gestion de la mobilité.

« Le dispositif LAPI est novateur et efficace. Il pourra mesurer l'efficacité d'utilisation de nos espaces de stationnements et aider la prise de décision au sujet de la gestion de la mobilité. Il pourra également nous permettre de mettre en place des mesures innovantes de mobilité. Par exemple, il pourrait faciliter l'implantation d'espaces réservés pour les covoitureurs en s'assurant d'un meilleur contrôle. Le LAPI vise aussi à offrir aux citoyens et citoyennes de Montréal une plus grande équité dans le respect de la réglementation du stationnement et donc une plus grande disponibilité des différents types d'espaces réservés, comme les débarcadères ou les zones à durée limitée », a indiqué M. Laurent Chevrot, directeur général de l'Agence de mobilité durable.

« Nous parlons de la lecture de plaques automatiques depuis des années. Avec le lancement de ce projet pilote, nous franchissons aujourd'hui une étape importante vers un stationnement intelligent, un meilleur respect des règles de stationnement et donc une meilleure disponibilité des stationnements. La lecture des plaques automatique est une mesure qui favorisera l'immense majorité des citoyennes et des citoyens, qui respectent les règles et qui veulent trouver du stationnement plus facilement », a indiqué M. Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal.

En tant qu'organisation responsable, l'Agence fait de la sécurité et de la protection de la vie privée une priorité et traite toutes les données recueillies de façon sécuritaire, éthique et transparente, en conformité avec la loi sur la protection des renseignements personnels.

Pour plus d'information, visitez le site web de l'Agence de mobilité durable; une page dédiée sera mise à jour au fur et à mesure du projet pilote.

À propos de l'Agence de mobilité durable

L'Agence de mobilité durable est une organisation paramunicipale qui a pour mission de veiller à la gestion, à l'application de la réglementation et au développement innovant du stationnement tarifé, sur rue et hors rue, sur l'ensemble du territoire de la ville de Montréal. Elle contribue par son leadership à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public, en soutenant les actions qui favorisent la mobilité urbaine.

Depuis le 1er janvier 2020, les activités de Société en commandite Stationnement de Montréal, de même que celles du Service d'application réglementaire de stationnement (SARS) qui relevait du Service de police de la Ville de Montréal, ont été transférées à l'Agence de mobilité durable.

