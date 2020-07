OTTAWA, ON, le 15 juill. 2020 /CNW/ - L'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) protège les consommateurs de produits et services financiers en renforçant la littératie financière des Canadiens et en veillant à ce que les banques et les autres entités financières sous réglementation fédérale se conforment à leurs obligations législatives, aux codes de conduite qu'elles ont adoptés et à leurs engagements publics.

Dans le cadre de cet engagement de protéger les consommateurs de produits et services financiers, la commissaire de l'ACFC, Judith Robertson, a présidé aujourd'hui la première réunion du Comité consultatif sur la protection des consommateurs (CCPC) renouvelé.

Le CCPC est composé de 15 membres nommés par la commissaire de l'ACFC. Leur mandat a débuté le 1er juillet 2020 et ils représentent des organisations influentes des secteurs public, privé et sans but lucratif qui ont une expérience considérable au chapitre de la protection des consommateurs et de la littératie financière. Le CCPC, qui a été établi pour la première fois en 2017, aide l'ACFC à remplir son rôle de chef de file national en matière de protection des consommateurs financiers, et donne des conseils et des idées sur :

les priorités et les objectifs de l'ACFC;

les nouvelles tendances, les nouveaux enjeux et la recherche;

d'autres sujets pertinents pour les consommateurs de produits et services financiers.

La réunion du CCPC d'aujourd'hui, qui portait principalement sur la pandémie de COVID-19, a donné l'occasion aux membres de donner leurs points de vue particuliers en ce qui concerne l'incidence de la pandémie sur le bien-être financier des Canadiens, la réponse des gouvernements et des institutions financières à la crise, et les enjeux et tendances qui ont des effets sur différentes régions et populations d'un bout à l'autre du pays. Les résultats de la réunion d'aujourd'hui guideront l'ACFC dans sa réponse à la pandémie.

Citation

« Le CCPC joue un rôle important en aidant l'Agence de la consommation en matière financière du Canada à remplir son mandat, et j'ai hâte de travailler avec ce groupe de chefs de file accomplis représentant diverses régions afin d'aider l'Agence à appuyer et à protéger les consommateurs de produits et services financiers - une responsabilité plus importante que jamais en cette période difficile sans précédent. Le CCPC nous aidera à mieux comprendre les tendances et les enjeux les plus cruciaux qui façonnent le secteur financier à l'échelle nationale ainsi que leurs incidences sur les consommateurs. »

- Judith Robertson, commissaire de l'ACFC

Membres du Comité consultatif sur la protection des consommateurs de l'ACFC

Millie Acuna , SEED Winnipeg ( Winnipeg, Manitoba )

, SEED Winnipeg ( ) Lise Estelle Brault , Autorité des marchés financiers (Montréal, Québec)

, Autorité des marchés financiers (Montréal, Québec) Martin Coppack , Fair by Design (Londres, Royaume-Uni)

, Fair by Design (Londres, Royaume-Uni) Christian Corbeil , Option consommateurs (Montréal, Québec)

, Option consommateurs (Montréal, Québec) Robin Erica Ford , Robin Ford Consulting ( Vancouver , Colombie-Britannique)

, Robin Ford Consulting ( , Colombie-Britannique) Gail E. Henderson , Faculté de droit de l'Université Queen's ( Kingston, Ontario )

, Faculté de droit de l'Université Queen's ( ) George Iny , Association pour la protection des automobilistes (Montréal, Québec)

, Association pour la protection des automobilistes (Montréal, Québec) Kelley Keehn , The Prosperity Factor ( Edmonton, Alberta )

, The Prosperity Factor ( ) Marc Lacoursière, Faculté de droit de l'Université Laval (Québec, Québec)

(Québec, Québec) Don Mercer , Conseil des consommateurs du Canada ( Ladysmith , Colombie-Britannique)

, Conseil des consommateurs du ( , Colombie-Britannique) Elizabeth Mulholland , Prospérité Canada ( Toronto, Ontario )

, Prospérité ( ) Glen Padassery , Autorité ontarienne de réglementation des services financiers ( Toronto, Ontario )

, Autorité ontarienne de réglementation des services financiers ( ) Michelle Pommells , Conseil en crédit du Canada ( Toronto, Ontario )

, Conseil en crédit du ( ) Michael Thom , CFA Societies Canada ( Toronto, Ontario )

, CFA Societies Canada ( ) Benjamin R. Wolthers , Commission des services financiers et des services aux consommateurs ( Fredericton , Nouveau-Brunswick)

Faits en bref

L'ACFC est un organisme indépendant du gouvernement fédéral qui a pour mandat de protéger les consommateurs de produits et services financiers du Canada . L'ACFC surveille les entités financières sous réglementation fédérale pour veiller à ce qu'elles respectent les mesures de protection des consommateurs prévues dans la loi, les engagements publics et les codes de conduite. De plus, elle fait la promotion de l'éducation financière pour renforcer les connaissances, les compétences et la confiance des Canadiens et accroître la sensibilisation à propos des droits et responsabilités des consommateurs.

. L'ACFC surveille les entités financières sous réglementation fédérale pour veiller à ce qu'elles respectent les mesures de protection des consommateurs prévues dans la loi, les engagements publics et les codes de conduite. De plus, elle fait la promotion de l'éducation financière pour renforcer les connaissances, les compétences et la confiance des Canadiens et accroître la sensibilisation à propos des droits et responsabilités des consommateurs. Les membres du CCPC ont été nommés pour des mandats d'une durée allant jusqu'à 3 ans. Ils ont été sélectionnés en fonction des principes de l'ouverture, de la transparence et du mérite. Afin de refléter la diversité du Canada , une attention particulière a été portée à l'emplacement géographique des candidats de manière à assurer la représentativité géographique du Comité.

Liens connexes

Suivez-nous

