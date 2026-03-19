KITCHENER, ON, le 19 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à réinvestir dans les Forces armées canadiennes (FAC) pour les rebâtir et les réarmer en s'assurant que celles-ci obtiennent l'équipement nécessaire pour mener à bien leurs missions et protéger la population canadienne.

Aujourd'hui, l'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), et l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale, ont annoncé que l'Agence de l'investissement pour la défense avait attribué un contrat à Colt Canada, de Kitchener (Ontario), afin d'acquérir jusqu'à 65 402 systèmes de fusils d'assaut dans le cadre du projet de Fusil d'assaut modulaire canadien (FAMC). En attribuant ce contrat à Colt Canada, le gouvernement du Canada renforce la Stratégie industrielle de défense annoncée récemment et son engagement à investir dans l'innovation canadienne.

Le projet de FAMC se déroulera en 2 phases :

La phase 1 consistera à acquérir 30 000 fusils de type Service Général (SG) sur une période de trois ans. La valeur de cette phase initiale est estimée à environ 307 millions de dollars, taxes applicables comprises.

La phase 2, qui doit commencer à la quatrième année en vertu d'une disposition optionnelle du contrat, consistera à acquérir les 19 207 autres fusils de type SG, 16 195 fusils de type Spectre Complet (SC) et l'équipement connexe.

Ce contrat permettra de remplacer les fusils d'assaut C7/C8 existants, qui sont en service depuis plus de 35 ans. Grâce à ces nouveaux fusils, les membres des FAC sur le terrain gagneront en vigilance, en protection et en fiabilité. Le projet comprend également l'intégration des systèmes et un soutien technique.

Cet investissement viendra renforcer l'infrastructure industrielle de défense du Canada pour les années à venir, créer des emplois bien rémunérés et contribuer au produit intérieur brut du pays à hauteur d'environ 10 millions de dollars par an au cours des cinq prochaines années. De plus, Colt Canada s'est engagé à inclure au moins 80 % de contenu canadien, ce qui créera également des possibilités pour les fournisseurs du pays. D'autres retombées économiques devraient par ailleurs découler de la Politique des retombées industrielles et technologiques, qui exige que les marchés de défense génèrent d'importants investissements à long terme au Canada.

Ce contrat fait partie du premier groupe de projets de marchés de défense prioritaires qui seront mis en œuvre par l'Agence de l'investissement pour la défense. L'Agence joue un rôle central dans la mise en œuvre de la Stratégie industrielle de défense du Canada : elle consulte l'industrie tôt dans le processus d'approvisionnement, soutient l'innovation et coordonne les stratégies d'approvisionnement selon les priorités militaires et industrielles à long terme.

Ensemble, l'Agence de l'investissement pour la défense et la Stratégie industrielle de défense permettront de faire des investissements générationnels dans l'écosystème de défense du Canada et, ainsi, de transformer la façon dont le Canada équipe ses forces armées, de renforcer les chaînes d'approvisionnement canadiennes et de doter les FAC de l'équipement nécessaire pour assurer la sécurité et la souveraineté du Canada.

En ce qui concerne le remplacement de l'actuel fusil militaire, l'Agence a décidé délibérément de faire avancer le projet de FAMC dans le cadre d'une démarche de remplacement du matériel par acquisition directe, et a mené le processus d'approvisionnement selon une approche fondée sur le risque. Ces gestes témoignent de la volonté du Canada de simplifier les processus et d'accélérer la livraison de l'équipement aux FAC. Cet investissement aidera le Canada à consacrer à la défense les dépenses auxquelles il s'est engagé envers l'OTAN, tout en s'assurant que les FAC ont l'équipement moderne nécessaire pour répondre à l'évolution des besoins opérationnels.

Citations

« La fourniture de capacités modernes et fiables aux Forces armées canadiennes est au cœur de la mission de l'Agence de l'investissement pour la défense. Notre manière plus simple de faire les choses permettra de doter plus rapidement nos troupes de ces capacités. Ce contrat avec Colt Canada contribuera à concrétiser notre nouvelle Stratégie industrielle de défense, car il permettra de renforcer la production au pays, de créer des emplois bien rémunérés et de stimuler notre économie. En investissant dans des systèmes de pointe et dans l'expertise canadienne, nous nous assurons que nos Forces seront prêtes à relever les défis de demain et que l'industrie canadienne de la défense devient plus forte et plus résiliente. »

L'honorable Stephen Fuhr

Secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne de l'engagement permanent de notre gouvernement à veiller à ce que les Forces armées canadiennes disposent des capacités nécessaires pour protéger la population canadienne et contribuer à la sécurité mondiale. Le projet de fusil d'assaut modulaire canadien constitue une étape importante dans le processus de modernisation de l'équipement sur lequel nos militaires comptent chaque jour. En investissant dans des outils modernes et fiables et en travaillant avec un partenaire canadien de confiance, nous favorisons l'état de préparation de nos forces armées tout en renforçant l'industrie de défense du Canada et la main d'œuvre qualifiée qui la compose. »

L'honorable David J. McGuinty

Ministre de la Défense nationale

« L'annonce d'aujourd'hui représente une victoire pour le Canada et les Forces armées canadiennes. Les fusils demeurent essentiels à l'efficacité des soldats sur le terrain et ce développement met à profit plus de 40 années d'avancées technologiques à nos troupes canadiennes. Il s'agit d'un progrès concret et d'un exemple clair de la manière dont nous pouvons faire preuve d'une plus grande agilité pour fournir à nos militaires un équipement moderne et fiable. Voilà comment nous préparons l'Armée du Canada pour aujourd'hui et pour l'avenir. »

Lieutenant-général M.C. Wright

Commandant de l'Armée canadienne

Les faits en bref

Le 17 février 2026, le premier ministre a lancé la première Stratégie industrielle de défense du Canada. Celle-ci vise à transformer nos industries de la défense en accordant la priorité aux fournisseurs et aux matériaux canadiens, en investissant dans l'innovation et la commercialisation canadiennes et en simplifiant le processus d'approvisionnement afin d'assurer une demande constante et prévisible pour les entreprises.



Le 2 octobre 2025, le premier ministre a annoncé la création de l'Agence de l'investissement pour la défense. Ce nouvel organisme de service spécial a été mis sur pied afin de renforcer le système d'approvisionnement en matière de défense du Canada. La création de l'Agence représente une avancée importante dans la modernisation du système, qui vise à réinvestir dans les FAC pour les rebâtir et les réarmer afin qu'elles puissent contrer les menaces mondiales en constante évolution et répondre aux besoins opérationnels.





La nouvelle Agence de l'investissement pour la défense est chargée de moderniser l'approvisionnement en matière de défense du gouvernement du Canada. L'Agence est en mesure d'accélérer l'acquisition de l'équipement essentiel aux missions des FAC grâce à la centralisation de l'expertise et à un processus décisionnel simplifié.





Jusqu'à 65 402 fusils d'assaut modernes seront livrés dans le cadre de ce contrat : 16 195 seront de type SC, et les 49 207 autres seront de type SG.





Les fusils de type SC sont conçus pour le combat de première ligne. Optimisés pour la conduite d'offensives en terrain urbain et découvert, ils sont dotés de fonctions avancées pour les soldats servant dans l'infanterie régulière. Les fusils de type SG, quant à eux, sont destinés à un usage plus général au sein des FAC. Ils offrent une protection individuelle fiable et une capacité de dissuasion au personnel qui n'exerce pas de fonctions essentielles de combat.





Les munitions qui seront produites dans le cadre du projet de FAMC seront fabriquées également au Canada.





Le projet de marché du FAMC a été mené selon une approche fondée sur le risque, qui consiste à gérer un processus d'approvisionnement en fonction de la complexité et du risque que celui-ci présente. Une telle approche permet d'obtenir les approbations nécessaires du Conseil du Trésor et d'exercer une surveillance adaptée à la complexité des marchés. Les FAC pourront ainsi obtenir ce dont elles ont besoin rapidement grâce à la simplification des processus.





Le Programme d'approvisionnement en munitions (PAM), qui a été établi en 1974, vise à doter les FAC de sources d'approvisionnement fiables au Canada pour leurs besoins en munitions, en armes légères et en équipement connexe. Le matériel est acheté auprès de fournisseurs nationaux désignés qui agissent comme sources d'approvisionnement stratégiques et centres d'excellence. Le PAM contribue au développement d'une industrie canadienne de la défense compétitive qui génère des retombées économiques à long terme et crée des milliers d'emplois dans tout le pays.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources: Mujtaba Hussain, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Stephen Fuhr, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]