RICHMOND, BC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Le monde évolue rapidement. L'ordre international fondé sur des règles est mis à mal, et les changements technologiques étendent les sphères de conflit, y compris dans l'espace. Le gouvernement du Canada, dans le cadre de la Stratégie industrielle de défense, se concentre donc sur réinvestir pour rebâtir et réarmer les Forces armées canadiennes (FAC), en vue de pouvoir faire face à ces nouveaux défis.

Aujourd'hui, l'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), a annoncé que l'Agence de l'investissement pour la défense avait attribué un contrat de 32 millions de dollars à MDA Space, de Richmond (Colombie-Britannique), pour la fourniture d'une capacité optique au sol pour le projet de surveillance de l'espace 2. Le contrat devrait permettre de créer ou de maintenir près de 80 emplois par an et contribuer au produit intérieur brut (PIB) du Canada à hauteur d'environ neuf millions de dollars par an au cours des six prochaines années.

Dans le cadre de ce contrat, MDA Space sera chargée de mettre en place, d'ici 2028, trois sites de télescopes télécommandés en Alberta, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick. Ces télescopes permettront d'assurer une surveillance spatiale continue et fiable au sol. Ils constituent une composante importante de l'infrastructure globale de surveillance de l'espace du Canada.

Les ressources spatiales ont une importance déterminante pour tous les Canadiens et Canadiennes. Qu'il s'agisse de services bancaires, de communication, de navigation, d'agriculture ou de surveillance météorologique, nous comptons au quotidien sur des capacités spatiales sécurisées et protégées.

Cet investissement montre la façon dont l'Agence de l'Investissement pour la défense met en œuvre la Stratégie industrielle de défense du Canada : elle met à profit l'expertise et l'innovation canadiennes pour doter les FAC de capacités avancées, et ce, tout en renforçant l'ensemble de l'écosystème industriel de la défense du Canada.

L'approvisionnement a été simplifié selon un processus concurrentiel bien conçu, qui s'appuyait sur les pouvoirs d'approbation internes existants, ce qui a permis au projet de progresser plus rapidement qu'un processus d'approvisionnement conventionnel.

L'expertise et l'innovation canadiennes dans le domaine des infrastructures spatiales sont essentielles à la défense et à la protection des capacités spatiales du Canada, de même qu'à la transmission de données vitales à nos alliés par l'intermédiaire des réseaux partagés. Cette infrastructure représente une partie importante de la contribution du Canada au Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD). Elle vient également renforcer la participation du Canada à la force multinationale de l'opération Olympic Defender, dont le Canada est un membre fondateur. Il s'agit d'une coalition de pays aux vues similaires engagés dans la surveillance de l'espace et la conduite de missions de protection et de défense.

Le secteur spatial canadien continue d'afficher une forte croissance. Selon les estimations, il a contribué au PIB du Canada à hauteur de 3,4 milliards de dollars en 2023. L'économie spatiale mondiale devrait atteindre une valeur d'environ 2 billions de dollars d'ici 2040. En investissant dans des capacités souveraines dans ce domaine, le Canada s'assure que les entreprises d'ici seront en mesure de tirer parti de cette croissance pendant des décennies.

Dans le cadre d'une démarche pangouvernementale à long terme axée sur la sécurité et la résilience économique, le Canada a adopté sa toute première Stratégie industrielle de défense afin de renforcer son infrastructure industrielle de défense. Cette stratégie vise à coordonner les investissements à long terme dans la défense selon les capacités industrielles du pays, de manière à soutenir les chaînes d'approvisionnement canadiennes, à créer des emplois bien rémunérés et à doter plus rapidement les FAC de l'équipement dont elles ont besoin.

L'Agence de l'investissement pour la défense est chargée de moderniser l'approvisionnement en matière de défense en simplifiant la prise des décisions, en centralisant l'expertise et en accélérant l'acquisition du matériel essentiel à la mission.

Ensemble, l'Agence de l'investissement pour la défense et la Stratégie industrielle de défense permettent de faire des investissements générationnels dans l'écosystème de défense du Canada, de transformer la façon dont le Canada équipe ses forces armées, de renforcer son infrastructure industrielle de défense et de doter les FAC de l'équipement nécessaire pour assurer la sécurité et la souveraineté du Canada.

Citations

« La sécurité du Canada repose sur les systèmes spatiaux qui rendent possibles toutes sortes d'activités, comme la communication, la navigation, les prévisions météorologiques et les interventions d'urgence. Le contrat attribué aujourd'hui à MDA Space permettra de doter les Forces armées canadiennes des capacités dont elles ont besoin, tout en renforçant le secteur spatial canadien de calibre mondial et en créant des emplois bien rémunérés. Grâce à l'Agence de l'investissement pour la défense et à la Stratégie industrielle de défense, nous simplifions les processus d'approvisionnement et développons les capacités souveraines qui permettront au Canada de demeurer un chef de file dans ce domaine déterminant. »

L'honorable Stephen Fuhr

Secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

« La sécurité et la prospérité du Canada dépendent de notre capacité à comprendre et à protéger le domaine spatial. Le projet de surveillance de l'espace 2 représente une avancée majeure dans le renforcement de notre souveraineté, la modernisation de nos capacités spatiales et la sécurité des infrastructures satellitaires essentielles dont dépendent les Canadiens au quotidien. »

L'honorable David J. McGuinty

Ministre de la Défense nationale

« Des projets comme surveillance de l'espace 2 démontrent comment l'expertise canadienne, ici même en Colombie-Britannique, repousse les limites de ce que nous réaliserons dans l'espace et la défense. Appuyé par l'Agence de l'investissement pour la défense et guidé par la Stratégie industrielle de défense du Canada, cet investissement permettra à la fois de créer des emplois hautement spécialisés dans la région et de moderniser les capacités spatiales du Canada pour relever les défis de demain. »

L'honorable Jill McKnight

Ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Le projet de surveillance de l'espace 2 mise sur des technologies numériques sécurisées de calibre mondial pour maintenir notre avantage opérationnel. En améliorant la façon dont nous gérons et protégeons les renseignements spatiaux critiques, nous dotons nos forces armées des capacités numériques résilientes et interopérables dont elles ont besoin pour collaborer efficacement avec nos alliés et nos partenaires et protéger les intérêts du Canada. »

Ross Ermel

Sous-ministre adjoint (Services numériques) et dirigeant principal du numérique, Défense nationale

« La mise en service de la capacité du capteur optique au sol marque une avancée majeure dans la faculté du Canada à surveiller et à protéger le domaine spatial. Ces télescopes de pointe assureront une surveillance terrestre continue et fiable, et fonctionneront en tandem avec nos capteurs spatiaux dans le cadre du programme de surveillance de l'espace 2. Les systèmes spatiaux sont essentiels à la vie quotidienne des Canadiens et à la réussite des missions conjointes menées avec nos alliés. Le renforcement de notre connaissance de l'espace consolide directement nos engagements envers le NORAD et nos partenaires, alors que nous continuons à assurer la sécurité des Canadiens. »

Lieutenante-générale Jamie Speiser-Blanchet

Commandant de l'Aviation royale canadienne

« À l'heure où l'espace devient un domaine de plus en plus disputé, encombré et compétitif, une surveillance continue et une connaissance du domaine spatial permettent aux Forces armées canadiennes et à leurs alliés de confiance de mieux comprendre ce qui se passe dans un environnement complexe qu'ils ne peuvent observer autrement. Forte de plusieurs décennies d'expertise éprouvée dans les domaines de la défense et de la sécurité, MDA Space est honorée d'avoir été retenue encore une fois comme partenaire de confiance du Canada et de la Défense nationale. »

Mike Greenley

Président-directeur général, MDA Space

Les faits en bref

Le projet de surveillance de l'espace 2 s'inscrit dans la continuité du projet du satellite Sapphire de la Défense nationale. Ce satellite lancé en 2013 est le premier satellite militaire du Canada destiné à contribuer à la connaissance du domaine spatial.

Le contrat attribué à MDA Space comprend une capacité optique au sol ainsi que l'acquisition, la livraison et l'intégration du système d'attribution de tâches et de production de rapports pour les capteurs (STARS). La livraison des trois sites de capteurs est prévue au plus tard pour juin 2028.

Le contrat comprend également trois années supplémentaires de soutien en service qui prendront fin en juin 2031. Le soutien en service est assorti de deux options de prolongation d'un an chacune que le Canada peut exercer à sa discrétion. La durée totale du contrat (qui englobe l'acquisition et le soutien en service) sera de 64 mois, auxquels pourront s'ajouter les deux années optionnelles.

Le projet de surveillance de l'espace 2 constitue un investissement dans l'avenir du Canada. Il contribue à la réalisation des priorités nationales, comme le développement économique et l'innovation technologique, en soutenant l'emploi dans le secteur canadien des hautes technologies et en permettant au Canada de contribuer davantage à l'innovation spatiale et au partage des données avec ses alliés.

Le 2 octobre 2025, le premier ministre a annoncé la création de l'Agence de l'investissement pour la défense dans le but d'accélérer et de simplifier les processus d'approvisionnement en matière de défense. La création de l'Agence constitue une étape importante dans la transformation du système d'approvisionnement en matière de défense du Canada, car elle permettra de réinvestir dans les FAC pour les reconstruire et les réarmer, et de répondre ainsi aux menaces mondiales changeantes et aux besoins opérationnels.

Le projet de surveillance de l'espace 2 appuie la Stratégie industrielle de défense du Canada : il contribue à soutenir l'emploi dans le secteur canadien des hautes technologies, à renforcer la capacité industrielle du pays et à accroître la contribution du Canada à la connaissance du domaine spatial de ses alliés.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources: Mujtaba Hussain, Attaché de presse et gestionnaire des enjeux, Cabinet de l'honorable Stephen Fuhr, [email protected]; Relations avec les médias: Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]