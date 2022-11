Le nouveau programme sera créé en collaboration avec le Groupe Banque TD et la Banque de l'infrastructure du Canada

OTTAWA, ON, le 10 nov. 2022 /CNW/ - L'AFOA Canada a collaboré avec la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et le Groupe Banque TD (TD) en vue d'élaborer un programme de certification en financement de projets qui renforcera la capacité des peuples et des communautés autochtones à structurer et à gérer de grands projets d'infrastructure. Le nouveau programme de certification développé par l'AFOA Canada, axé sur le financement de projets et parrainé par la BIC et TD, comprendra des modules centrés sur la gestion des risques et le financement de projets, la conclusion de contrats et la maintenance des actifs.

Les communautés autochtones sont confrontées à des difficultés en raison de ressources et de capacités humaines et financières limitées, et d'une forte demande de programmes et de services. Le programme de certification permettra aux communautés autochtones de mieux comprendre le financement des grands projets d'infrastructure et donnera aux participants une plus grande confiance pour travailler avec des consultants externes. Le programme contribuera à renforcer la capacité des communautés autochtones à soutenir la croissance économique future.

« De nombreuses communautés autochtones sont en train de passer de la gestion de la pauvreté à la gestion de la prospérité socio-économique, ce qui exige le développement de nouvelles connaissances et compétences », a déclaré Terry Goodtrack, président et chef de la direction d'AFOA Canada. « Notre organisation appuie les professionnels qui supervisent ce cheminement, et la certification assurera le développement de ces compétences. Cette collaboration avec le Groupe Banque TD et la BIC nous permettra de former plus de gens et de surmonter les obstacles à l'avancement des infrastructures autochtones ».

« Dans le cadre du mandat de la BIC, nous fournissons des services-conseils et nous renforçons les capacités de participation des Autochtones aux projets de grande envergure, et nous nous engageons dans la voie de la réconciliation du gouvernement du Canada. En collaborant avec l'AFOA Canada et le Groupe Banque TD, nous favorisons un accès plus équitable à la formation et aux possibilités d'éducation pour les communautés autochtones », a déclaré Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada. « L'amélioration de la formation en financement de projets permettra aux communautés autochtones d'avoir les ressources nécessaires pour accéder aux capitaux et développer des projets d'infrastructure qui accordent la priorité aux besoins locaux et qui produisent des résultats positifs ».

« Nous sommes très fiers d'appuyer l'AFOA Canada par l'entremise de La promesse TD Prêts à agir, la stratégie de citoyenneté sociale de la Banque », a déclaré Doris Bear, vice-présidente, Services bancaires aux Autochtones, Groupe Banque TD. « Grâce à ce programme de certification unique, les professionnels issus des communautés autochtones pourront renforcer leurs capacités dans des domaines clés des grandes initiatives d'infrastructure, ce qui aura un impact direct et tangible sur de nombreuses communautés autochtones ».

Selon le Conseil canadien pour les partenariats public-privé, le déficit en matière d'infrastructure pour l'ensemble des Premières Nations au Canada est de l'ordre de 25 à 30 milliards de dollars.

Entamant sa 23e année en tant qu'institution autochtone, l'AFOA Canada est le centre d'excellence et d'innovation en gestion, finance et gouvernance autochtones. Il s'agit de la seule organisation au Canada qui se concentre sur le développement des capacités et les besoins quotidiens des professionnels autochtones qui travaillent dans tous les domaines de la gestion, de la finance, de l'administration de la bande, du leadership et de la gestion de programmes.

La prémisse de l'AFOA Canada est que l'une des clés d'une autodétermination réussie, d'une vie meilleure pour les peuples autochtones du Canada et d'un avenir meilleur pour la prochaine génération réside dans l'amélioration des compétences en gestion des personnes responsables de l'intendance des ressources autochtones.

