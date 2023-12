TORONTO, le 19 déc. 2023 /CNW/ - L'aéroport le plus important et le plus achalandé du Canada est prêt pour la prochaine période des Fêtes. Voici des conseils pour aider les passagers à se déplacer sans problème à l'aéroport Toronto Pearson.

« Le temps des Fêtes est une période exaltante, et l'aéroport Toronto Pearson est fier de jouer un grand rôle dans la réunification des gens avec leurs proches partout dans le monde », a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. « Cette année, nous avons pris des mesures importantes pour améliorer nos capacités opérationnelles hivernales en prévision des Fêtes. La GTAA dispose d'un effectif complet, a amélioré ses capacités de dégivrage et de déneigement, et est prête à accueillir un nombre record de passagers à notre aéroport cet hiver. »

Pour améliorer votre expérience aéroportuaire, nous vous recommandons d'utiliser les outils numériques suivants :

YYZ Express , un programme de réservation en ligne qui permet aux voyageurs de réserver une place dans la file d'attente du contrôle de sécurité avant leur vol, jusqu'à 72 heures à l'avance.

, un programme de réservation en ligne qui permet aux voyageurs de réserver une place dans la file d'attente du contrôle de sécurité avant leur vol, jusqu'à 72 heures à l'avance. Mobile Passport Control , une application lancée par le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis qui permet aux voyageurs de soumettre leurs renseignements par voie numérique pour un départ plus facile vers les États-Unis.

, une application lancée par le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis qui permet aux voyageurs de soumettre leurs renseignements par voie numérique pour un départ plus facile vers les États-Unis. Un tableau de bord des temps d'attente en direct offre aux voyageurs de l'information en temps réel avant leur arrivée à l'aéroport.

offre aux voyageurs de l'information en temps réel avant leur arrivée à l'aéroport. Un tableau de bord des heures de pointe indique si vous passerez par l'aéroport pendant une période achalandée.

indique si vous passerez par l'aéroport pendant une période achalandée. L'Agence des services frontaliers du Canada continue d'offrir la Déclaration faite à l'avance , qui permet aux voyageurs de présenter leur déclaration de douane et d'immigration jusqu'à 72 heures avant leur arrivée au Canada , ce qui leur permet d'avoir une expérience plus rapide à la frontière et de gagner du temps à l'aéroport Pearson. Les passagers qui remplissent une Déclaration faite à l'avance auront accès à une voie express dans la zone des douanes.

continue d'offrir la , qui permet aux voyageurs de présenter leur déclaration de douane et d'immigration jusqu'à 72 heures avant leur arrivée au , ce qui leur permet d'avoir une expérience plus rapide à la frontière et de gagner du temps à l'aéroport Pearson. Les passagers qui remplissent une Déclaration faite à l'avance auront accès à une voie express dans la zone des douanes. N'oubliez pas de nous suivre sur X , anciennement Twitter, pour toute mise à jour opérationnelle importante.

Personne ne peut contrôler la météo, mais nous croyons pouvoir contrôler notre réaction à cette dernière. En prévision de la saison hivernale, l'aéroport Toronto Pearson a mis en œuvre plusieurs mesures pour faciliter les opérations aéroportuaires pendant les périodes de pointe.

Parmi ces mesures, mentionnons l'augmentation du nombre d'employés, l'ajout d'équipement de déneigement, l'affectation d'un plus grand nombre de bénévoles à l'aéroport pour aider les passagers et l'amélioration de la résilience de notre système de traitement des bagages.

L'aéroport sera achalandé, alors les voyageurs sont invités à planifier, à vérifier les prévisions météorologiques avant tout vol et à se préparer au cas où des avions seraient touchés.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises.

Pendant cinq années consécutives, Toronto Pearson a été nommé le meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord qui accueille plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports (ACI), le représentant commercial mondial des aéroports du monde. En reconnaissance de son programme Aéroport en santé, Toronto Pearson s'est également vu décerner par l'ACI son prix des meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord, trois années de suite, et il a été le premier aéroport canadien à recevoir l'agrément sanitaire mondial de l'ACI pour sa réponse à la COVID-19.

Consultez notre chaîne X d'entreprise en visitant @PearsonComms. Pour obtenir des mises à jour sur les activités de l'aéroport et des renseignements pour les passagers, visitez @TorontoPearson/@AeroportPearson sur X. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ou Instagram.

SOURCE Greater Toronto Airports Authority