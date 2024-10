TORONTO, le 18 oct. 2024 /CNW/ - L'aéroport Toronto Pearson est heureux d'annoncer un partenariat novateur avec CP24 pour fournir aux passagers des mises à jour opérationnelles quotidiennes, en direct à partir du Centre intégré de contrôle des opérations (CICO) de l'aéroport.

Cette initiative unique au Canada souligne l'engagement de Toronto Pearson à l'égard de la transparence, de la modernisation et de l'amélioration de l'expérience de voyage globale.

À compter de la semaine prochaine, CP24 diffusera des mises à jour en temps réel de l'aéroport Pearson de Toronto chaque matin pendant l'émission matinale CP24 Breakfast, mettant en vedette des membres clés du personnel de l'aéroport qui gèrent les opérations complexes qui assurent le bon fonctionnement de l'aéroport. Ces mises à jour fourniront des renseignements précieux pour aider les passagers à mieux comprendre les facteurs qui peuvent avoir une incidence sur les voyages, y compris les conditions météorologiques, les événements opérationnels et plus encore.

« Notre partenariat avec CP24 s'inscrit dans le cadre de notre vaste mission visant à moderniser la façon dont nous interagissons avec nos passagers », a déclaré Karen Mazurkewich, vice-présidente, Relations avec les intervenants et communications, à l'aéroport Toronto Pearson. « Nous sommes constamment à la recherche de façons novatrices de fournir aux voyageurs l'information dont ils ont besoin pour se sentir en confiance et prêts à faire le voyage, et cette collaboration permettra d'accroître la visibilité et la compréhension de ce qui se passe dans les coulisses de Toronto Pearson chaque jour. »

Les nouvelles mises à jour offriront aux passagers un regard sans précédent sur les défis quotidiens auxquels fait face une importante plaque tournante internationale, en leur donnant un aperçu de tout, des horaires de vols aux conditions de l'aérodrome, tout en les aidant à prendre des décisions de voyage plus éclairées.

« Les téléspectateurs de la RGTH comptent sur CP24 pour obtenir des renseignements à la minute près, et ces nouvelles mises à jour quotidiennes leur donneront un aperçu complet des activités de transport aérien à l'aéroport Toronto Pearson, comme nos rapports sur la circulation et le transport en commun », a affirmé James Lewis, producteur exécutif, CTV News Toronto et CP24. « Cette initiative nous donne l'occasion d'élargir l'information de confiance à laquelle nos téléspectateurs s'attendent de CP24 lorsqu'ils se rendent à Toronto, dans les environs et à l'extérieur de la ville. »

En plus de ces mises à jour quotidiennes, les voyageurs continueront d'avoir accès à de l'information en temps réel par l'entremise du site Web de l'aéroport Toronto Pearson et des plateformes de médias sociaux, ce qui leur permettra de disposer de multiples façons de se tenir au courant afin de bien planifier leur voyage.

Ce partenariat représente une autre étape dans les efforts continus de Toronto Pearson visant à offrir une expérience passager de calibre mondial en rendant les déplacements des voyageurs qui passent par l'aéroport aussi fluides et efficaces que possible.

À propos de Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises. Six fois, au cours des sept dernières années, Toronto Pearson a été nommé le meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord qui accueille plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports (ACI), le représentant commercial mondial des aéroports du monde.

