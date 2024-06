TORONTO, le 6 juin 2024 /CNW/ - L'aéroport Toronto Pearson est fier d'annoncer qu'il a reçu la certification Or en matière d'accessibilité de la Fondation Rick Hansen, la cote d'accessibilité la plus élevée attribuée par le programme de certification en accessibilité de la Fondation Rick Hansen (RHFAC). Cette réalisation marque une étape importante dans l'engagement continu de l'aéroport Toronto Pearson à devenir l'aéroport le plus accessible au monde.

« Cette certification est le résultat d'investissements importants et de multiples améliorations que l'aéroport Toronto Pearson a apportées afin que toute personne ayant un handicap puisse vivre une expérience sans obstacle », a déclaré Kurush Minocher, directeur général, Expérience client et Relations avec les compagnies aériennes à l'aéroport Toronto Pearson. « Même si nous célébrons cette reconnaissance de la Fondation Rick Hansen, notre parcours ne s'arrête pas là. Nous sommes déterminés à établir de nouveaux standards mondiaux pour ce qui est de l'accessibilité et nous continuerons d'apporter des améliorations supplémentaires afin que les vols à l'aéroport Toronto Pearson soient une expérience plaisante pour tous les voyageurs. »

RHFAC est un système national d'évaluation qui fournit aux propriétaires d'immeubles un outil complet pour mesurer l'accessibilité, une feuille de route pour apporter des améliorations et une reconnaissance de l'engagement envers l'accessibilité. Il mesure le niveau d'accessibilité concrète en fonction de l'expérience utilisateur des personnes avec des déficiences de mobilité, de vision et d'ouïe ainsi que des personnes neurodivergentes.

« Félicitations à l'aéroport Toronto Pearson pour cette réalisation fantastique ainsi que pour votre leadership et votre engagement envers l'accessibilité. Plus d'un milliard de personnes à travers le monde s'identifient comme ayant un handicap et toute personne, quel que soit son âge ou ses capacités, devrait avoir la possibilité de voyager avec confort, dignité et indépendance », a déclaré Rick Hansen, fondateur de la Fondation Rick Hansen. « Un aéroport accessible est une étape clé pour assurer une expérience de voyage plus holistique et positive pour tous. »

Voici quelques-uns des principaux changements que l'aéroport Toronto Pearson a récemment apportés pour rendre ses installations plus accessibles :

Caractéristiques d'accessibilité améliorées

Des boucles magnétiques pour aider les gens avec des prothèses auditives ou des implants cochléaires.

Des panneaux tactiles et faciles à comprendre dans les terminaux, de nouveaux ouvre-portes automatiques, des pellicules givrées et des bandes de couleurs contrastantes sur les portes des terminaux pour améliorer la visibilité.

Confort et sécurité améliorés

Une variété de nouveaux sièges intérieurs et extérieurs dans les aérogares, ce qui assure la présence de nombreuses aires de repos dans tout l'aéroport.

Installation de plus de 450 indicateurs tactiles, qui fournissent des signaux cruciaux aux voyageurs aveugles ou malvoyants.

Amélioration de l'éclairage dans les halls d'ascenseur et ajout de feux d'urgence visuels dans toutes les toilettes publiques et les stationnements.

Technologie accessible

Installation de plus de 500 nouvelles bornes libre-service accessibles dans diverses zones d'enregistrement des compagnies aériennes, des espaces de traitement de Douanes Canada et nos garages à étages, facilitant ainsi l'utilisation pour tous les passagers.

Installations modernisées

Modernisation complète des toilettes grâce à des accessoires supplémentaires, un soutien dorsal sur des toilettes accessibles et des vestiaires améliorés avec assistance comprenant des éléments de douche réglables et des commodités pratiques.

Formation et services élargis

Partenariat avec la Société canadienne de l'ouïe pour intégrer des salutations de bienvenue données par des interprètes en langue des signes américaine sur des écrans dans l'aéroport.

Nous avons continué de tirer parti de nos séances de formation dans les aérogares avec le Programme de dressage des chiens-guides de la Fondation Lions du Canada , ce qui a permis aux nouveaux chiens-guides d'apprendre et de pratiquer en aéroport.

, ce qui a permis aux nouveaux chiens-guides d'apprendre et de pratiquer en aéroport. Connaissance accrue du Programme Cordons de tournesol par un plus grand nombre de travailleurs de l'aéroport pour aider à soutenir les passagers ayant des handicaps cachés.

Pour en savoir plus sur l'accessibilité à l'aéroport Toronto Pearson, consultez le site https://www.torontopearson.com/fr/accessibilite

L'aéroport international Toronto Pearson est le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises. En 2023, nous avons transporté 45 millions de passagers vers 195 destinations au Canada et dans le monde, offrant un service quotidien direct vers plus des deux tiers des économies mondiales. L'aéroport Pearson et ses partenaires emploient 50 000 personnes dans l'ensemble de l'aéroport et contribuent à hauteur de 42 milliards de dollars par année à l'économie de l'Ontario en tant que deuxième zone économique en importance au Canada. Pour soutenir notre vision qui consiste à remettre la joie dans l'acte de voyager, nous nous lançons dans une démarche visant à faire de l'aéroport Toronto Pearson un chef de file mondial en matière de rendement aéroportuaire, de service à la clientèle et de durabilité.

