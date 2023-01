TORONTO, le 31 janv. 2023 /CNW/ - Alors que l'industrie canadienne de l'aviation récupère encore de la pandémie, l'aéroport Pearson de Toronto mène une nouvelle campagne de recrutement.

Le mardi 31 janvier, l'aéroport Pearson sera l'hôte d'un salon de l'emploi réunissant 32 employeurs qui cherchent à pourvoir plus de 400 postes dans ses installations. L'événement aura lieu de 10 h à 13 h à l'hôtel Sheraton Gateway au terminal 3.

Plus grand aéroport du Canada, l'aéroport Pearson de Toronto est le lieu de travail d'une main-d'œuvre diversifiée qui s'apparente à une petite ville. Avant la pandémie, l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) n'employait que 1 500 des 50 000 personnes qui travaillent à l'aéroport Pearson. Pour rebâtir cette capacité, il faut mettre les personnes à la recherche d'un emploi en contact avec des entreprises, des agences et des locataires partenaires de l'aéroport qui offrent une grande variété de possibilités d'emploi et de croissance, comme le service à la clientèle, la sécurité, la manutention des bagages, le l'alimentation, la supervision, la gestion, etc. Pour obtenir la liste complète des employeurs qui participent à ce salon de l'emploi, visitez torontopearson.com.

« Ce salon de l'emploi est l'une des nombreuses initiatives de la GTAA qui a pour vision d'être plus proactive dans la mise en place d'une main-d'œuvre de calibre mondial à l'échelle de l'aéroport tout en faisant la promotion de l'aéroport en tant qu'employeur de choix, a déclaré Karen Mazurkewich, vice-présidente, Relations avec les intervenants et communications, GTAA. Nous collaborons avec nos employeurs, non seulement pour concrétiser notre vision, mais aussi pour être en mesure de travailler ensemble dans tout l'aéroport de façon novatrice afin de bâtir une vision commune pour notre main-d'œuvre. »

La GTAA remercie le ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences du gouvernement de l'Ontario d'appuyer ce projet dans le cadre de son Fonds pour le développement des compétences, qui a permis de mettre à l'essai des initiatives visant à bâtir, à soutenir et à mettre à l'épreuve le bassin de main-d'œuvre de l'aéroport. Ce soutien aidera à mettre en œuvre plusieurs initiatives et domaines d'intérêt en vue de bâtir et de renforcer l'un des effectifs les plus dynamiques et les plus polyvalents du pays à l'aéroport Pearson de Toronto.

« L'Ontario fait face à sa plus grande pénurie de main-d'œuvre depuis une génération, et notre gouvernement prend des mesures pour aider les gens à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour réussir, a déclaré le ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, Monte McNaughton. À ce jour, notre Fonds de développement des compétences a investi plus de 620 millions de dollars pour aider près de 400 000 personnes dans l'ensemble de la province à franchir la prochaine étape de leur carrière et à toucher un plus gros chèque de paie pour elles-mêmes et leur famille. L'investissement que nous faisons dans la formation à l'aéroport Pearson de Toronto nous permet de poursuivre notre mission, qui consiste à aider les gens. Pour bâtir un Ontario plus fort, nous avons besoin de tout le monde. »

« La pénurie de main-d'œuvre à laquelle fait face l'Ontario est une préoccupation prédominante. L'une de mes principales priorités est d'appuyer la sécurité et la prospérité économiques des femmes - pour aider les femmes de toute la province à s'épanouir. Les femmes doivent contribuer à combler le vide actuel de notre main-d'œuvre, a déclaré Charmaine Williams, ministre associée des Perspectives sociales et économiques pour les femmes. C'est pourquoi je suis fermement déterminée à investir dans les compétences des femmes. L'an dernier, notre gouvernement a annoncé un nouvel investissement dans l'un de nos programmes d'emploi pour les femmes, ainsi qu'un appel de propositions. Nous avons annoncé un montant supplémentaire de 6,9 millions de dollars sur trois ans pour élargir le programme Investir dans l'avenir des femmes. Des investissements comme celui-ci seront essentiels pour aider les femmes à acquérir de nouvelles compétences et à entrer sur le marché du travail. »

Pour de plus amples renseignements sur le salon de l'emploi de l'aéroport Pearson de Toronto, veuillez consulter le site torontopearson.com/careers.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital tant pour les gens que pour les entreprises et les marchandises. Pendant cinq années consécutives, l'aéroport Pearson de Toronto a été nommé le meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord, avec plus de 40 millions de passagers, par le Conseil international des aéroports (ACI), organisme qui représente les aéroports du monde au sein de l'aviation internationale. En reconnaissance de son programme Aéroport en santé, l'aéroport Pearson de Toronto s'est également vu décerner par l'ACI le prix des « meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord » pour la deuxième année consécutive, en plus d'être le premier aéroport canadien à recevoir l'agrément sanitaire mondial de l'ACI pour sa réponse à la COVID-19.

Pour notre compte Twitter d'entreprise, visitez @PearsonComms. Pour obtenir des mises à jour opérationnelles et des renseignements sur les passagers, visitez @TorontoPearson/@AeroportPearson sur Twitter. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ou Instagram .

SOURCE Greater Toronto Airports Authority

Renseignements: Personne-ressource : Bureau des médias de la GTAA | [email protected] | 416 776-3709