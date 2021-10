Le plus grand aéroport du Canada et le pionnier de la plateforme alimentaire ont également annoncé aujourd'hui une fonctionnalité améliorée qui facilitera encore plus les commandes de repas aux restaurants de l'aéroport Pearson de Toronto en utilisant Uber Eats. L'application Uber Eats détecte maintenant automatiquement la présence d'un utilisateur à l'aéroport Pearson de Toronto et affiche un écran qui lui indique qu'une commande de restaurant est disponible pour être ramassée à l'aéroport. Les utilisateurs peuvent ensuite sélectionner la zone dans laquelle ils se trouvent et choisir parmi les restaurants disponibles près de leur emplacement. En outre, les restaurants sont clairement étiquetés par section pour faciliter la navigation.

L'annonce d'aujourd'hui marque la plus récente évolution d'un premier partenariat mondial entre l'aéroport Pearson de Toronto et Uber Eats, initialement annoncé en 2019. En plus de la commodité qu'Uber Eats à l'aéroport Pearson de Toronto offre aux utilisateurs, le fait d'éviter les files d'attente pour ramasser la commande contribue à créer une expérience plus sécuritaire qui réduit les contacts physiques, un facteur important pendant la pandémie de la COVID-19, et qui fait gagner du temps aux travailleurs de l'aéroport et aux passagers.

« Ce partenariat novateur est la preuve que le maintien d'une attention particulière à la santé et que la création d'une expérience aéroportuaire pratique ne sont pas des concepts mutuellement exclusifs, affirme Giovanna Verrilli, directrice du développement commercial à l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à collaborer avec Uber Eats pour accroître le choix et la commodité pour les passagers et les travailleurs de l'aéroport à mesure que ce partenariat prend de l'ampleur. »

« En avril, Uber Eats a lancé le ramassage des commandes mobiles à l'aéroport Pearson de Toronto afin de créer une expérience plus sécuritaire et sans contact, ainsi que de faire gagner du temps aux travailleurs et aux passagers qui effectuent des déplacements essentiels, a déclaré Lola Kassim, directrice générale d'Uber Eats Canada. Maintenant que davantage de Canadiens voyagent, nous sommes heureux d'offrir plus d'options de restauration aux utilisateurs et de commencer à mettre en œuvre cette offre innovante dans d'autres aéroports en Amérique du Nord. »

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus important aéroport du Canada et un réseau essentiel reliant les gens, les entreprises et les biens. L'aéroport Pearson de Toronto a été nommé « meilleur grand aéroport de plus de 40 millions de passagers en Amérique du Nord » lors de quatre années consécutives par le Conseil international des aéroports, le représentant commercial mondial des aéroports. Le Conseil international des aéroports a également décerné à l'aéroport Pearson de Toronto le prix des « meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord » en reconnaissance de son programme Aéroport en santé. De plus, l'aéroport Pearson de Toronto a été le premier aéroport canadien à recevoir l'accréditation mondialement reconnue du Conseil international des aéroports dans le domaine de la santé pour ses mesures prises face à la COVID-19.

