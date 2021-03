Cette reconnaissance par le Conseil international des aéroports souligne l'engagement continu de l'aéroport Pearson à l'égard de l'excellence sur le plan du service aux passagers et celui de la santé et de la sécurité.

TORONTO, le 1er mars 2021 /CNW/ - L'aéroport Pearson de Toronto a été nommé pour une quatrième fois consécutive « meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord desservant plus de 40 millions de passagers » par le Conseil international des aéroports, le représentant commercial mondial des aéroports. Cette réussite s'inscrit dans le cadre du programme de qualité des services aéroportuaires (Airport Service Quality - ASQ) du Conseil international des aéroports, qui reconnaît les mérites des aéroports du monde entier qui offrent la meilleure expérience client selon l'avis de leurs propres passagers. L'ASQ est le seul programme au monde qui sonde les passagers à l'aéroport, le jour même de leur voyage, alors que l'expérience est encore vive dans leur esprit.

Cette année, en raison de la pandémie de COVID-19, le questionnaire comporte une nouvelle catégorie portant sur l'hygiène dans les aéroports. Les passagers ont également choisi de récompenser l'aéroport Pearson dans cette catégorie; celui-ci se voit ainsi accorder la distinction « meilleures mesures d'hygiène régionales » dans la catégorie Amérique du Nord. Si l'aéroport Pearson reçoit cette nouvelle distinction, c'est en grande partie grâce à son initiative Aéroport en santé, qui vise à offrir une expérience aéroportuaire sécuritaire et hygiénique à l'aide d'une approche multidimensionnelle reposant sur quatre piliers : un nettoyage amélioré fondé sur les conseils d'un hygiéniste industriel; des mesures telles que le port du masque et la restriction de l'accès à l'aérogare; des solutions novatrices comme la désinfection par rayonnement UV-C et la surveillance de la qualité de l'air; et un engagement à faire progresser les connaissances scientifiques au moyen de divers essais.

« Félicitations à l'aéroport Pearson de Toronto pour ces prix ASQ bien mérités qui témoignent de son engagement à améliorer l'expérience des passagers, a déclaré Luis Felipe de Oliveira, directeur général, Conseil international des aéroports. Cette année, les prix récompensent les aéroports qui accordent la priorité à l'expérience de voyage des passagers à un moment où leur voix est plus importante que jamais. »

« Les exploitants aéroportuaires font face à des défis sans précédent en raison de la crise sanitaire mondiale liée à la COVID-19. C'est pourquoi l'aéroport Pearson de Toronto a adapté ses opérations et placé la santé et l'hygiène à l'avant-plan de ses efforts visant à offrir une expérience exceptionnelle aux passagers, a affirmé Deborah Flint, présidente et chef de la direction de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. Je remercie les passagers de la confiance qu'ils nous ont accordée au cours de la dernière année et je salue le travail de nos employés, qui nous ont permis de remporter ces prix grâce au dévouement et à l'engagement dont ils font preuve jour après jour. À l'aide de notre personnel et de nos partenaires, nous nous engageons à montrer la voie de l'excellence dans la prochaine ère de l'expérience aéroportuaire. »

Le programme de qualité des services aéroportuaires est le plus important programme de mesure et d'analyse comparative de l'expérience des clients dans les aéroports dans le monde. Il mesure la satisfaction des passagers au moyen de 34 indicateurs de rendement clés et de questions sur la sécurité et l'hygiène dans les aéroports.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto. L'aéroport Pearson de Toronto a servi plus de 50 millions de passagers en 2019, ce qui en fait l'aéroport le plus achalandé du Canada.

