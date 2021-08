L'aéroport Pearson de Toronto est le premier au Canada à lancer une nouvelle plateforme de commerce électronique

Nous savons que, lorsque les gens sont à l'aéroport, ils aiment profiter de l'occasion pour se procurer leurs produits préférés; désormais, ils n'ont plus besoin de voyager pour mettre la main sur les articles qu'ils désirent. Comme tout le monde n'est pas encore prêt à voyager, nous voulions offrir aux gens l'accès aux magasins qu'ils aiment, et ce, depuis leur maison. Il est facile pour les résidents de l'Ontario de commander leurs produits en ligne et de les faire expédier directement chez eux. Des produits de beauté aux accessoires de mode, The Shops at Pearson permettra aux gens de vivre la même expérience de magasinage associée aux voyages à la maison, certains articles étant même offerts à des prix fortement réduits.

Le lancement de The Shops at Pearson représente un parfait complément à notre gamme existante de services qui sont offerts en ligne à torontopearson.com. En accédant à torontoperason.com depuis leur téléphone ou leur ordinateur, les voyageurs peuvent réserver une place de stationnement, réserver et ramasser des articles hors taxes, parcourir des menus et commander de la nourriture, réserver un salon, commander des devises et réserver des services d'accueil VIP.

Pour en savoir plus sur The Shops at Pearson et pour faire vos achats, visitez le www.ShopsatPearson.com.

