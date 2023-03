La mise en œuvre de cette technologie est une autre étape de l'engagement de Pearson envers l'innovation et la numérisation

TORONTO , le 14 mars 2023 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) annonce aujourd'hui qu'elle s'associe à Assaia pour permettre des opérations plus fluides, plus rapides et plus prévisibles grâce au déploiement d'Assaia ApronAI aux 106 portes d'embarquement de l'aéroport international Pearson de Toronto.

Assaia offre une solution d'intelligence artificielle pour le suivi de tous les aspects du rendement en matière d'escale des avions, c'est-à-dire leur préparation physique de l'atterrissage au prochain décollage. On utilisera les données obtenues au moyen de la surveillance de ce qui se passe autour des avions en temps réel pour mettre en évidence et corriger les inefficacités, ainsi que pour fournir des estimations précises de la ponctualité afin d'accroître la disponibilité des portes d'embarquement, d'améliorer la ponctualité et d'offrir aux passagers une plus grande transparence.

« Nous créons l'aéroport de l'avenir, et l'innovation dans l'exploitation des aires de trafic améliorera directement l'expérience des passagers », a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de la GTAA. « Nous sommes heureux de l'éventuelle transformation à l'échelle de l'industrie qui pourrait découler de ces nouvelles technologies. Nous mettons l'accent sur les innovations qui rendront l'aéroport Pearson et son écosystème des aires de trafic plus efficaces tout en réduisant notre empreinte carbone. »

L'intégration de cette technologie est une autre étape vers la numérisation de l'aéroport Pearson de Toronto. Assaia a surveillé plus de 1,5 million de vols et observé plus de 3 millions d'événements d'escale en collaboration avec l'aéroport de Seattle-Tacoma, l'aéroport Stanfield d'Halifax, British Airways, London Gatwick et d'autres partenaires.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital tant pour les gens que pour les entreprises et les marchandises. Pendant cinq années consécutives, l'aéroport Pearson de Toronto a été nommé le meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord, avec plus de 40 millions de passagers, par le Conseil international des aéroports (ACI), organisme qui représente les aéroports du monde au sein de l'aviation internationale. En reconnaissance de son programme Aéroport en santé, l'aéroport Pearson de Toronto s'est également vu décerner par l'ACI le prix des meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord pour la troisième année consécutive, en plus d'être le premier aéroport canadien à recevoir l'agrément sanitaire mondial de l'ACI pour sa réponse à la COVID-19.

