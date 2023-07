L'aéroport Pearson de Toronto accueille Osmow, le restaurant d'authentique cuisine méditerranéenne du Moyen-Orient à l'aérogare 1

TORONTO , le 24 juill. 2023 /CNW/ - L'aéroport Pearson de Toronto est heureux d'annoncer l'ouverture d'un ajout très attendu à son offre culinaire. La chaîne de restaurants familiaux de renom Osmow a ouvert sa toute première franchise dans un aéroport le 15 juillet dernier. Situé dans la zone intérieure de l'aérogare 1, Osmow présentera aux voyageurs un menu attrayant de plats modernes méditerranéens et du Moyen-Orient.

« Nous sommes heureux de présenter Osmow à l'aéroport Pearson de Toronto », a déclaré Khalil Lamrabet, chef des services commerciaux de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. « En tant qu'aéroport de premier plan qui vise à offrir des solutions de repas qui reflètent la grande diversité de la population de Toronto, nous croyons qu'Osmow sera un ajout exceptionnel qui proposera aux voyageurs une excellente expérience culinaire de la Méditerranée et du Moyen-Orient. »

L'aéroport Pearson de Toronto sert de porte d'entrée du Canada, accueillant des millions de passagers chaque année. Grâce à son engagement à l'égard de la qualité et des services exceptionnels, Osmow améliorera l'offre culinaire de l'aéroport, grâce à un mélange unique de saveurs qui tient compte de la riche diversité culturelle de Toronto.

Depuis sa création en 2001, Osmow appartient à une famille locale qui cherche à partager son patrimoine culinaire avec la collectivité. Osmow est rapidement devenue l'une des chaînes de restauration rapide qui connait la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, comptant plus de 140 points de vente. Reconnue pour servir les meilleurs shawarmas en Amérique du Nord, Osmow est très fière de son classique canadien, la poutine shawarma.

Voici la déclaration du groupe Banmore : « Nous sommes ravis de mettre en valeur la cuisine du Moyen-Orient en misant sur le service à la clientèle qui fait notre renommée avec le lancement de la toute première franchise d'Osmow à l'aéroport international Pearson! »

Pour en savoir plus sur les menus offerts par Osmow, visitez le www.osmows.com.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital tant pour les gens que pour les entreprises et les marchandises. Pendant cinq années consécutives, l'aéroport Toronto Pearson a été nommé le meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord, avec plus de 40 millions de passagers, par le Conseil international des aéroports (ACI), organisme qui représente les aéroports du monde au sein de l'aviation internationale. En reconnaissance de son programme Aéroport en santé, l'aéroport Pearson de Toronto s'est également vu décerner par l'ACI le prix des « meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord » pour la deuxième année consécutive, en plus d'être le premier aéroport canadien à recevoir l'agrément sanitaire mondial de l'ACI pour sa réponse à la COVID-19.

SOURCE Greater Toronto Airports Authority

Renseignements: Bureau des médias de la GTAA | [email protected] | 416 776-3709