L'aéroport Pearson de Toronto accueille Deborah Flint à titre de nouvelle présidente et chef de la direction

La présidente et chef de la direction de Los Angeles World Airports assumera ses fonctions pour l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto en avril 2020

TORONTO, le 27 nov. 2019 /CNW/ - Le conseil d'administration de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) a annoncé aujourd'hui la nomination de Deborah Flint au poste de présidente et chef de la direction de la GTAA. Mme Flint occupera son nouveau poste à compter d'avril 2020, après plus de 4 ans à titre de présidente et chef de la direction de Los Angeles World Airports et 24 ans à des postes de direction dans le secteur de l'aviation.

« Deborah est une dirigeante du secteur de l'aviation chevronnée qui a été à la tête de Los Angeles World Airports, l'un des plus grands aéroports au monde pour le transport des passagers et du fret, durant une période de transformation majeure, y compris la construction d'un centre de transit intermodal, a déclaré Doug Allingham, président du conseil d'administration de la GTAA. Le conseil de la GTAA a mené des recherches à l'échelle internationale afin de trouver un nouveau dirigeant pour l'aider à aiguiller l'aéroport Pearson de Toronto dans sa prochaine phase de croissance. Nous sommes heureux d'avoir déniché une cadre du secteur de l'aviation, née au Canada, qui possède l'énergie, la passion et l'expérience voulue pour poursuivre notre vision et faire de l'aéroport Pearson de Toronto le plus grand aéroport au monde. »

À son poste à Los Angeles World Airports, qui exploite les deux aéroports Los Angeles International et Van Nuys (aviation générale), Mme Flint a concentré les activités de l'organisation sur un projet de 14 milliards de dollars portant sur la modernisation de ses terminaux, l'amélioration des pistes et un programme de transit exhaustif qui comprend des travaux d'amélioration de la route et un centre de transport intermodal. La vaste expérience de Mme Flint en matière de connexion des aéroports aux réseaux de transit régionaux date de son mandat de directrice de l'aviation de l'aéroport international d'Oakland, où elle a livré le système BART, un projet ferroviaire de l'aéroport de 480 millions de dollars.

« Dans le monde des aéroports internationaux, l'aéroport Pearson de Toronto est une étoile montante qui se fait remarquer, connu pour ses importantes réalisations sur le plan des services aux passagers, pour l'augmentation du trafic des passagers et pour sa volonté à travailler à la fois avec des partenaires de l'industrie et de la communauté pour donner une perspective régionale sur le rôle que joue ce pôle aéroportuaire majeur dans la dynamisation des communautés qui l'entourent, a souligné Mme Flint. En tant que dirigeante de l'aviation née au Canada, c'est un privilège pour moi de rentrer à la maison pour diriger cette organisation et veiller à ce qu'elle continue de générer des retombées positives pour tous nos intervenants. »

Los Angeles World Airports est un aéroport impressionnant, ayant servi plus de 87,5 millions de passagers et géré plus de 2 millions de tonnes de fret en 2018. En plus d'être le 4e aéroport le plus achalandé au monde en ce qui a trait au trafic passager, il s'agit du seul aéroport aux États-Unis qui sert de plaque tournante à 4 grands transporteurs aériens américains (Alaska Airlines, American, Delta et United). Il est considéré comme étant l'un des deux plus grands pôles aéroportuaires en Amérique du Nord, avec l'aéroport Pearson de Toronto qui s'attache à rejoindre les rangs d'ici la fin de 2019. Les pôles aéroportuaires internationaux majeurs servent plus de 50 millions de passagers, avec un fort pourcentage de passagers internationaux et en correspondance.

En tant que leader reconnue au sein de la communauté de l'aviation internationale et américaine, Mme Flint est membre du conseil d'administration du Conseil international des aéroports, personne nommée au Drone Advisory Committee du département des Transports des États-Unis, et présidente du comité de surveillance du Airport Cooperative Research Program du Transportation Research Board. En dehors du secteur des aéroports, elle a été membre du conseil de la Banque centrale américaine et est directrice de Honeywell Corporation.

Mme Flint assumera les fonctions de présidente et chef de la direction à la suite de la retraite prévue de l'actuel président et chef de la direction Howard Eng en mars 2020. M. Eng dirige l'aéroport Pearson de Toronto depuis 2012. Sous son leadership, l'organisation a connu une croissance record du nombre de passagers, elle a concentré ses priorités sur le service à la clientèle et a vu une expansion spectaculaire des offres de services et de ventes au détail de l'aéroport. M. Allingham a remercié M. Eng pour ses années de services et lui a souhaité une agréable retraite des plus remplies.

« Après près de 40 ans à la tête d'aéroports à travers le monde, la retraite d'Howard est un moment à la fois heureux et triste dans l'histoire de l'aéroport Pearson de Toronto, a affirmé M. Allingham. Nous continuerons de tirer profit de son dévouement pendant encore de nombreuses années, alors que nous profiterons des retombées positives découlant des décisions qu'il a prises durant son mandat de 8 ans au sein de l'aéroport le plus achalandé du Canada. »

Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto. La vision de la GTAA est de faire de l'aéroport Pearson de Toronto le meilleur aéroport au monde. Pour atteindre cet objectif, la GTAA vise à assurer la protection et la sécurité des passagers et des employés de l'aéroport, à optimiser l'expérience des passagers et à soutenir la réussite de ses partenaires aériens. L'aéroport Pearson de Toronto a servi plus de 49,5 millions de passagers en 2018, ce qui en fait l'aéroport le plus achalandé du Canada. Avec 163 liaisons internationales, l'aéroport Pearson de Toronto est également l'aéroport nord-américain qui assure le plus de liaisons à l'échelle mondiale.

