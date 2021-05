Premier accord au Canada pour réduire l'empreinte carbone des déplacements aériens

EDMONTON, AB, le 18 mai 2021 /CNW/ - L'Aéroport international d'Edmonton (AIE) et Air Canada signent un nouveau partenariat pour réduire les émissions de carbone et promouvoir un secteur aérien vert et durable.

Le partenariat AIE-Air Canada sur le développement durable vise à réduire l'empreinte carbone des déplacements aériens; les deux sociétés travaillent de concert à l'essai de technologies émergentes vertes au Campus de durabilité de la Cité de l'aéroport de l'AIE, un écosystème que cette dernière a créé pour promouvoir l'innovation en matière d'environnement. Le partenariat reflète l'engagement des deux sociétés à l'égard du développement durable et de la réduction de l'empreinte carbone jusqu'à la carboneutralité.

Le partenariat AIE-Air Canada sur le développement durable se concentrera sur des initiatives favorisant un environnement plus sain touchant divers domaines :

Électrification du matériel relié à l'aviation;

Technologies basées sur la pile à hydrogène;

Production d'énergie verte dans le Parc solaire de la Cité de l'aéroport, le plus grand parc solaire aéroportuaire dans le monde;

Développement et utilisation de carburants aviation durables, de biocarburants et d'hydrogène;

Remplacement des plastiques à usage unique par des matières à base de fibres végétales;

Livraison par drones pour le commerce électronique et le fret;

Initiatives diverses dans des secteurs tels que l'agriculture et la foresterie pour la compensation des émissions de carbone.

« Il est primordial de trouver de bons partenaires qui partagent nos valeurs fondamentales. Air Canada est déterminée à réduire son impact environnemental et notre partenariat montre que sociétés aériennes et aéroports peuvent travailler ensemble à la promotion d'un avenir durable. Ce n'est qu'un début, car nous savons qu'il existe de formidables occasions de faire preuve de leadership en matière de durabilité tant écologique qu'économique. »



- Myron Keehn, vice-président, Service aérien et développement commercial, Aéroport international d'Edmonton

« Ce partenariat avec l'autorité des aéroports régionaux d'Edmonton représente une étape importante dans l'atteinte de nos cibles à moyen terme de 2030 et la réalisation de notre objectif de carboneutralité d'ici 2050. Nous nous réjouissons de travailler main dans la main à des solutions innovantes, durables et viables de réduction des émissions aux aéroports et dans les opérations au sol qui seront applicables à d'autres aéroports canadiens et exportables à l'étranger. »



- Samuel Elfassy, vice-président - Sécurité, d'Air Canada

Ces engagements créeront des emplois hautement spécialisés, stimuleront le développement économique et attireront d'autres investissements dans la région métropolitaine d'Edmonton au fil de sa transition vers une économie plus verte.

L'AIE et Air Canada ont fait équipe en 2018 pour un vol Edmonton-San Francisco dont les émissions ont été réduites de 20 % net par l'utilisation de carburant aviation durable. Les deux sociétés continueront à favoriser et à promouvoir le développement des carburants aviation durables, une étape cruciale dans la réduction des émissions de carbone.

Pour atteindre son objectif de carboneutralité dans toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050, Air Canada s'est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses vols de 20 % d'ici 2030, et les émissions de ses opérations au sol de 30 % par rapport à l'année de référence 2019. AIE est le premier et le seul aéroport au monde signataire de l'Engagement Climat cofondé par Amazon qui vise la carboneutralité d'ici 2040.

Pour en savoir plus sur le développement durable à AIE, visitez fr.flyeia.com/corporate/responsibility/environmental-sustainability. Les activités d'Air Canada relatives aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance sont exposées en détail dans le rapport de développement durable de la Société : Citoyens du monde.

À propos de l'Aéroport international d'Edmonton

L'Aéroport international d'Edmonton (l'« AIE ») est une société autofinancée sans but lucratif dont le mandat est de favoriser la prospérité économique de la région métropolitaine d'Edmonton. L'AIE est le cinquième aéroport du Canada en termes de trafic de passagers et le plus grand aéroport canadien quant à la superficie. Le Campus de durabilité de la Cité de l'aéroport est un laboratoire vivant qui permet d'accélérer le développement, l'essai, la mise en œuvre et la commercialisation de la technologie. L'AIE offre des liaisons sans escale vers des destinations au Canada, aux États-Unis, au Mexique, dans les Caraïbes et en Europe. L'AIE est un vecteur économique majeur avec des retombées économiques de plus de 3,2 milliards de dollars canadiens et il soutient plus de 26 000 emplois. Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter fr.flyeia.com ou suivre @flyeia sur Twitter, Instagram, LinkedIn ou Facebook.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2020, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

