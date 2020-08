L'Aéroport Billy Bishop de Toronto remporte le Prix de réalisation environnementale du Conseil international des aéroports - Amérique du Nord pour son Plan directeur

Pour la troisième fois depuis 2017, l'Aéroport Billy Bishop se voit décerner ce prestigieux Prix de réalisation environnementale

TORONTO, le 26 août 2020 /CNW/ - PortsToronto, qui possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, a reçu le Prix de réalisation environnementale du Conseil international des aéroports - Amérique du Nord (ACI-NA) pour le nouveau Plan directeur de l'aéroport, dans la catégorie récompensant l'amélioration de l'environnement au moyen de ressources limitées. Pertinemment intitulée Plus propre, Plus vert, Plus silencieux, la nouvelle version du Plan directeur de l'Aéroport Billy Bishop fait état des résultats importants atteints par l'aéroport dans le domaine du développement durable depuis la publication de son Plan directeur de 2012. Elle précise en outre la vision de l'aéroport, qui aspire à devenir un chef de file mondial de l'exploitation d'un aéroport moderne en milieu urbain.



Les prix de réalisation environnementale de l'ACI existent depuis 1997. Ils sont décernés chaque année et récompensent les aéroports qui s'efforcent de mettre en place des programmes, initiatives et projets contribuant à la protection et à la préservation de l'environnement. Le nouveau Plan directeur de l'Aéroport Billy Bishop, publié en novembre 2019, met l'accent sur des aspects tels que les besoins d'infrastructure, les prévisions relatives aux activités, les initiatives environnementales et la planification de l'avenir. Son élaboration a impliqué un processus de planification, qui a donné lieu à des consultations publiques approfondies ainsi qu'à une mobilisation des parties intéressées. Sur une période de deux ans, plus de 90 réunions ont rassemblé associations de quartier, organismes divers, dirigeants de Premières Nations, représentants élus, entreprises locales, intervenants de l'aéroport et groupes communautaires. Le plan définitif décrit dans le détail les priorités de l'Aéroport Billy Bishop, et présente des recommandations essentielles visant à permettre à ce dernier de concrétiser son engagement, à savoir de gérer sa croissance de façon à assurer l'équilibre entre opérations aéroportuaires et intérêts communautaires.

« La durabilité écologique est une priorité absolue pour les aéroports nord-américains, et les lauréats de ces prix témoignent de l'extraordinaire détermination de nos membres à protéger l'environnement et à soutenir leurs communautés, a déclaré Kevin M. Burke, président et premier dirigeant de l'ACI-NA. En s'efforçant constamment d'innover et d'adopter des pratiques durables, les récipiendaires des Prix de réalisation environnementale 2020 de l'ACI-NA se démarquent comme chefs de file de l'industrie. Je suis fier du travail entrepris dans les aéroports, et je me réjouis de voir les choses continuer de progresser. »



« L'approche coopérative que nous avons adoptée aux fins de mobilisation de la communauté et des intervenants fait partie des principaux facteurs favorisant la réalisation de bon nombre de nos objectifs environnementaux. Dans le cas de la mise à jour de notre Plan directeur, cette approche nous a notamment conduits à faire du porte-à-porte au sein de notre collectivité afin d'entendre de la bouche des gens quelles sont les difficultés actuelles et comment elles pourraient être atténuées à court et long terme, a expliqué Gene Cabral, vice-président directeur de PortsToronto et de l'Aéroport Billy Bishop. Nous sommes ravis de cette reconnaissance des efforts que nous déployons pour continuer d'informer le public et les intervenants de façon rigoureuse et transparente, car les bons résultats que nous avons obtenus jusqu'à présent en matière de durabilité, mais aussi les futures initiatives stratégiques présentées dans notre Plan directeur, sont dans bien des cas les fruits de ces efforts. »

C'est la troisième fois que l'Aéroport Billy Bishop remporte un Prix de réalisation environnementale de l'ACI-NA. En 2019, l'aéroport s'était vu attribuer ce prix dans la catégorie dédiée aux meilleurs projets novateurs, pour la réussite de son programme triennal de réhabilitation du terrain d'aviation - un programme qui a permis de moderniser ce terrain en le dotant d'une infrastructure durable grâce à laquelle la consommation d'énergie a diminué de 75 %. Rappelons aussi qu'en 2017 l'aéroport avait déjà été récompensé par ce prix prestigieux pour son programme de gestion du bruit. L'Aéroport Billy Bishop a en outre remporté plusieurs prix décernés en fonction de l'avis des passagers; il a notamment été nommé l'un des meilleurs aéroports du monde et d'Amérique du Nord par l'ACI, qui lui a attribué le prix de la qualité des services aux aéroports, ainsi que par Skytrax lors de l'attribution des World Airport Awards. L'Aéroport Billy Bishop a également été nommé quatrième meilleur aéroport international par Condé Nast Traveler, et a pendant cinq années consécutives figuré sur la liste de Private Fly qui recense les 10 aéroports offrant les plus belles approches au monde.



Le Plan directeur de 2018 de l'Aéroport Billy Bishop est disponible en anglais et en français sur le site Web de PortsToronto et sur le site du projet à l'adresse suivante : www.BillyBishopAirportMasterPlan2018.com. Le site Web du projet contient également des renseignements supplémentaires, notamment une foire aux questions exposant en détail des questions et réponses formulées durant les réunions publiques, des exposés, mais aussi des ouvrages et de la documentation de base.

Pour en savoir plus sur les prix remportés, cliquez ici.



À propos des Prix de réalisation environnementale de l'ACI-NA

Depuis 1997, l'ACI-NA décerne des Prix de réalisation environnementale pour récompenser ses aéroports membres qui s'efforcent de protéger et de préserver l'environnement au moyen de leurs programmes, initiatives et projets. Mis en place par le comité des affaires environnementales de l'ACI-NA, ces prix annuels récompensent l'énorme travail et les réalisations des membres de l'ACI-NA, en favorisant une plus grande prise de conscience - par les riverains des aéroports, le public et les autorités de réglementation - des nombreux efforts remarquables et novateurs déployés par les professionnels de l'environnement dans les aéroports.



À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto (https://www.billybishopairport.com/accueil).

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des correspondances pour plus de 80 destinations internationales par l'entremise de ses réseaux de lignes aériennes, l'Aéroport Billy Bishop est un important point d'accès international et un moteur essentiel de l'économie de Toronto. Il génère en effet plus de 470 millions de dollars en produit intérieur brut (PIB) et contribue au maintien de 4 740 emplois, dont 2 080 sont directement associés aux opérations aéroportuaires. L'Aéroport Billy Bishop est reconnu pour offrir une expérience de voyage, une efficacité et un service à la clientèle uniques. Il a remporté plusieurs prix déterminés par les passagers et a notamment été nommé l'un des meilleurs aéroports du monde et d'Amérique du Nord à la fois par le Conseil international des aéroports (ACI), qui lui a décerné le prix de la qualité des services aux aéroports, et par Skytrax lors de la remise des World Airport Awards. L'aéroport a également été nommé quatrième meilleur aéroport international par Condé Nast Traveler, et a pour la cinquième année consécutive été désigné par Private Fly comme l'un des 10 aéroports offrant les plus belles approches au monde.



À propos de PortsToronto (https://www.portstoronto.com)

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli 2,8 millions de passagers en 2019; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le terminal maritime 52, qui propose aux entreprises des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à soutenir des collectivités fortes, saines et viables et a investi plus de 12 millions de dollars depuis 2009 dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux collectivités le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de neuf membres représentant les trois ordres du gouvernement.

SOURCE Aéroport Billy Bishop de Toronto

Renseignements: Jessica Pellerin, Spécialiste des relations avec les médias et des relations publiques, PortsToronto, Tél. cell. : (647) 298-0585, Adresse courriel : [email protected]