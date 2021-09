La reprise du 8 septembre fait suite à une suspension temporaire de 18 mois du service commercial, due à la pandémie de COVID-19.

TORONTO, le 8 sept. 2021 /CNW/ - L'Aéroport Billy Bishop de Toronto célèbre aujourd'hui le retour dans le ciel des avions de Porter Airlines et d'Air Canada, qui recommencent à assurer un service commercial après avoir temporairement suspendu leurs activités en raison de la COVID-19. Le personnel, les intervenants et les partenaires gouvernementaux avec lesquels l'Aéroport Billy Bishop travaille ont souligné l'événement - et avec lui la fin d'une période difficile pour l'industrie de l'aviation - en accueillant les passagers et en reprenant leurs activités d'établissement de liens et de soutien à l'économie torontoise. Le hasard veut que la reprise des activités commerciales coïncide avec le 82e anniversaire de l'arrivée du premier aéronef commercial à l'aéroport de l'île : c'était en 1939.

Geoffrey Wilson, chef de la direction de PortsToronto (la société qui possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop), mais aussi son honneur John Tory, maire de Toronto et Michael Deluce, président et premier dirigeant de Porter Airlines, ont tour à tour pris la parole pour célébrer cette journée. Toutes sortes de cadeaux et de prix ont été distribués aux passagers ainsi qu'aux membres du personnel. Par ailleurs, un premier vol commémoratif à destination d'Ottawa, sur lequel embarqueront des intervenants et partenaires clés, sera « paré pour le décollage » - décollage qui sera salué au canon à eau par l'équipe de sauvetage et de lutte contre l'incendie basée à l'aéroport.

À compter du 8 septembre, Air Canada reprendra son service entre Toronto et Montréal, tandis que Porter Airlines mettra progressivement en place l'offre qu'elle a prévu de proposer. Les premières destinations desservies seront canadiennes : il s'agira de Montréal, d'Ottawa, de Thunder Bay et de Toronto. Halifax, Moncton, Québec et St. John's (T.­N.-L.) viendront s'ajouter à cette liste dans les 10 jours qui suivront, et les liaisons à destination des États-Unis - avec les villes de Boston, Chicago, New York et Washington - devraient être assurées de nouveau à compter du 17 septembre. Les autres vols assurés toute l'année par Porter reprendront le 6 octobre.

Citations

Geoffrey Wilson, chef de la direction de PortsToronto

« Voici venue une journée que nous avons tous attendue et planifiée depuis mars 2020, époque où est survenue la pandémie qui a métamorphosé notre monde du jour au lendemain. Nous célébrons aujourd'hui la reprise du service commercial à l'Aéroport Billy Bishop, et le retour des activités, passagers et expériences qui rendent notre aéroport absolument unique et nous donnent le goût du voyage. La remise en service de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est de plus une importante composante de la stratégie de rétablissement de la Ville de Toronto, car qui dit redémarrage de nos activités dit reprise du travail pour un certain nombre de personnes, relance du commerce et du tourisme, et réouverture d'une précieuse porte d'entrée donnant accès à l'une des villes les plus extraordinaires au monde. »

John Tory, maire de Toronto

« La reprise du service commercial à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est un symbole important des progrès que nous avons accomplis dans notre lutte contre la pandémie ainsi que dans notre campagne de vaccination de nos résidents. Nous rouvrons notre ville en toute sécurité, et je suis convaincu que notre reprise économique sera un succès. Toronto se relèvera plus forte que jamais grâce aux efforts que nous avons déployés ensemble dans toute la ville. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la relance de l'aéroport. Nous saluons aujourd'hui le retour du service commercial et de tout ce qui va avec - création d'emplois, développement des affaires et essor du tourisme. »

Michael Deluce, président et premier dirigeant de Porter Airlines

« Cette journée était attendue par nos passagers comme par les membres de notre équipe. En tant qu'aéroport urbain, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto n'a pas son pareil sur la planète, et tout le monde chez Porter se réjouit à l'idée d'accueillir de nouveau des passagers et de recommencer à proposer notre service hors du commun. »

Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires d'Air Canada

« Air Canada se réjouit tout particulièrement d'offrir à ses clients la possibilité de passer par l'Aéroport Billy Bishop de Toronto pour se rendre à Montréal ou accéder via des correspondances à notre vaste réseau mondial. Nous proposons de nouveau cinq allers-retours par jour, à des horaires pratiques, et nous sommes impatients de développer nos services quotidiens dès lors que le trafic reprendra de la vigueur. »

En bref

En juillet 2021, l'Aéroport Billy Bishop a obtenu l'accréditation accordée dans le cadre du Programme d'accréditation des mesures d'hygiène aéroportuaire du Conseil international des aéroports (ACI), programme qui évalue et valide les nouvelles mesures et procédures sanitaires requises pour faire face à la pandémie de COVID-19, conformément aux recommandations de l'Équipe spéciale du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale sur la relance de l'aviation.

a obtenu l'accréditation accordée dans le cadre du Programme d'accréditation des mesures d'hygiène aéroportuaire du Conseil international des aéroports (ACI), programme qui évalue et valide les nouvelles mesures et procédures sanitaires requises pour faire face à la pandémie de COVID-19, conformément aux recommandations de l'Équipe spéciale du l'Organisation de l'aviation civile internationale sur la relance de l'aviation. L'Aéroport Billy Bishop est fier de son programme Voyagez en toute sécurité , lancé afin d'assurer la mise en place de l'ensemble des mesures de précaution nécessaires et des protocoles de santé publique relatifs aux voyages. Ce programme est complété par d'autres programmes adoptés par chacune des compagnies aériennes (Sani vols pour Porter Airlines et SoinPropre+ pour Air Canada). Il fait appel à la participation de tous les partenaires de l'aéroport, notamment de Nieuport Aviation (propriétaire/exploitant de l'aérogare) et de Stolport (stationnement), mais aussi d'organismes gouvernementaux comme l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (contrôle et sécurité) et l'Agence des services frontaliers du Canada (protection à la frontière).

est fier de son programme , lancé afin d'assurer la mise en place de l'ensemble des mesures de précaution nécessaires et des protocoles de santé publique relatifs aux voyages. Ce programme est complété par d'autres programmes adoptés par chacune des compagnies aériennes (Sani vols pour Porter Airlines et SoinPropre+ pour Air Canada). Il fait appel à la participation de tous les partenaires de l'aéroport, notamment de Nieuport Aviation (propriétaire/exploitant de l'aérogare) et de Stolport (stationnement), mais aussi d'organismes gouvernementaux comme l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (contrôle et sécurité) et l'Agence des services frontaliers du (protection à la frontière). C'est le 8 septembre 1939 qu'un aéronef commercial a pour la première fois atterri à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto - qui s'appelait à l'époque « Aéroport de l'île Port George VI ». Le célèbre musicien Tommy Dorsey et son groupe de musique swing étaient à bord de cet avion, car ils avaient été invités à jouer à l'occasion de l'Exposition nationale canadienne. Cet appareil était également le premier avion de ligne parti des États-Unis à atterrir à l'aéroport de l'île.

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des possibilités de correspondance pour plus de 80 destinations grâce au réseau de ses compagnies aériennes, l'Aéroport Billy Bishop est un important point d'accès international et un moteur essentiel de l'économie de Toronto. Il génère en effet plus de 470 millions de dollars en produit intérieur brut chaque année et contribue au maintien de 4 740 emplois, dont 2 080 sont directement associés aux opérations aéroportuaires. L'Aéroport Billy Bishop est réputé pour l'expérience de voyage unique qu'il propose, mais aussi pour son efficience et son service à la clientèle exceptionnels - ce qui lui a valu de remporter toute une série de prix attribués en fonction de l'avis des passagers.

À propos de PortsToronto

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, la Marina de l'avant-port (l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada) et le terminal maritime 52, qui propose aux entreprises des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables et a investi plus de 12 millions de dollars depuis 2009 dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux collectivités le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de neuf membres représentant les trois ordres du gouvernement.

