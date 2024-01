La version remaniée du site BillyBishopAirport.com présente dans un format numérique l'expérience exceptionnelle à laquelle les passagers de YTZ se sont habitués et attachés

TORONTO, le 22 janv. 2024 /CNW/ - C'est avec fierté que PortsToronto - qui possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ) - a dévoilé le contenu du nouveau site Web BillyBishopAirport.com. Remanié et étoffé de façon à répondre aux besoins et intérêts des passagers, des membres de la communauté et des partenaires commerciaux, BillyBishopAirport.com est LE site à consulter pour tout savoir sur YTZ. Nouvelle présentation, fonction de recherche optimisée, guides détaillés pour les passagers et enrichissement des rubriques dédiées aux affaires et à la communauté : l'objectif est de proposer une vision globale du fonctionnement, de la culture et de l'environnement de l'Aéroport Billy Bishop.

Le nouveau site Web se distingue par sa facilité d’accès, et offre une vue d’ensemble du fonctionnement de l’aéroport et du rôle de ce dernier au sein de la communauté. Nous tenions à ce que le site Web présente le travail accompli par l’Aéroport Billy Bishop sur les plans économique, communautaire et environnemental, de façon à ce que les passagers et membres de la communauté puissent accéder en un clic à cette information. (Groupe CNW/PortsToronto)

« L'Aéroport Billy Bishop est réputé pour l'expérience de voyage exceptionnelle qu'il propose, et son nouveau site BillyBishopAirport.com lui permet d'offrir une expérience numérique tout aussi remarquable, grâce à une nouvelle présentation, à des guides conviviaux indiquant comment se rendre du trottoir à la porte d'embarquement, et à une fonction permettant de rechercher plus vite dans tout le site les renseignements dont vous avez besoin », a expliqué Deborah Wilson, vice-présidente des Communications et des Relations publiques pour PortsToronto - la société qui possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto.

Voici un aperçu des fonctionnalités du nouveau site :

Une nouvelle fonction de recherche, qui vous permettra de trouver plus rapidement les renseignements dont vous avez besoin.

Des guides conviviaux grâce auxquels vous découvrirez comment rejoindre et quitter cet aéroport commodément situé au centre-ville, que vous circuliez en voiture, à vélo, en transport en commun, en bus-navette ou à pied.

Une présentation de l'offre de restauration, ainsi que des boutiques et services que peuvent trouver à l'Aéroport Billy Bishop les passagers et autres visiteurs.

les passagers et autres visiteurs. Un nouveau guide Destination YTZ, qui propose un tour d'horizon de l'Aéroport Billy Bishop : histoires de voyageurs, expositions à caractère artistique et historique, ou encore événements et attractions à découvrir ici à Toronto ou dans l'un ou l'autre des endroits desservis par l'aéroport - qui propose plus de 20 destinations au Canada et aux États-Unis.

: histoires de voyageurs, expositions à caractère artistique et historique, ou encore événements et attractions à découvrir ici à ou dans l'un ou l'autre des endroits desservis par l'aéroport - qui propose plus de 20 destinations au et aux États-Unis. Des rubriques étoffées consacrées à l'entreprise, à ses activités et à sa communauté, rubriques qui contiennent des renseignements sur le programme primé de gestion du bruit de l'Aéroport Billy Bishop , de l'information de vol utile aux pilotes de l'aviation générale, des explications sur notre approche d'investissement et de mobilisation communautaires, ou encore des précisions sur nos efforts de protection de l'environnement.

« Le nouveau site Web se distingue par sa facilité d'accès, et offre une vue d'ensemble du fonctionnement de l'aéroport et du rôle de ce dernier au sein de la communauté. Nous tenions à ce que le site Web présente le travail accompli par l'Aéroport Billy Bishop sur les plans économique, communautaire et environnemental, de façon à ce que les passagers et membres de la communauté puissent accéder en un clic à cette information », a ajouté Mme Wilson.

Créé par l'entreprise torontoise 78 Digital, le nouveau site BillyBishopAirport.com a été conçu de manière à respecter le niveau AA des Règles pour l'accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.1, et est disponible en anglais et en français.

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ)

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des possibilités de correspondance pour plus de 80 destinations internationales grâce au réseau de ses compagnies aériennes, l'Aéroport Billy Bishop est un important portail ouvert sur le monde, mais aussi un moteur essentiel de l'économie de Toronto puisqu'il génère plus de 2,1 milliards de dollars de production économique. L'Aéroport Billy Bishop contribue au maintien de 4 450 emplois, dont 2 080 sont directement associés aux opérations aéroportuaires. En outre, il facilite l'accès de la population ontarienne aux soins de santé en servant de base à des services d'évacuation médicale travaillant avec les hôpitaux de la région.

L'Aéroport Billy Bishop est réputé pour l'expérience de voyage unique qu'il propose, ainsi que pour son efficience et son service à la clientèle exceptionnels - ce qui lui a valu de remporter toute une série de prix attribués en fonction de l'avis des passagers. La priorité étant de rendre son fonctionnement plus propre, plus écologique et plus silencieux, d'importantes améliorations ont été apportées à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto ces dernières années, afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs de développement durable, qui font l'objet de comptes rendus annuels. Cet aéroport est exploité par PortsToronto, qui en est propriétaire.

SOURCE PortsToronto

Renseignements: Rapports avec les médias : Jessica Pellerin, Gestionnaire, Relations avec les médias et relations publiques, PortsToronto, Tél. cell. : (647) 298-0585, Adresse courriel : [email protected]