Cette campagne multiplateforme met en avant une nouvelle série d'authentiques histoires vécues et racontées par des passagers, des partenaires et des membres du personnel de l'aéroport du centre-ville de Toronto

TORONTO, le 2 juill. 2024 /CNW/ - PortsToronto, qui possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, a lancé aujourd'hui la toute nouvelle édition de l'opération C'est mon aéroport, une campagne multiplateforme primée mettant en avant des expériences réellement vécues par des passagers et des membres du personnel de l'aéroport du centre-ville de Toronto. Cette campagne met l'accent sur l'intérêt que présente l'aéroport, pôle d'échanges particulièrement pratique et importante infrastructure pour la ville de Toronto.

C’est mon aéroport met en avant des expériences réellement vécues par des passagers et des membres du personnel de l’aéroport du centre-ville de Toronto (Groupe CNW/PortsToronto) La campagne C’est mon aéroport présente de véritables passagers et employés racontant leurs expériences de voyage et exposant les raisons pour lesquelles ils ont choisi de transiter par l’Aéroport Billy Bishop de Toronto ou d’y travailler. (Groupe CNW/PortsToronto)

Sous le titre d'appel C'est mon aéroport, cette campagne présente de véritables passagers et employés racontant leurs expériences de voyage et exposant les raisons pour lesquelles ils ont choisi de transiter par l'Aéroport Billy Bishop de Toronto ou d'y travailler. Les participants n'ont pas été rémunérés pour leur témoignage, dont le contenu ne leur a pas été dicté.

Parmi les thèmes ressortant des entretiens non préparés avec des passagers et employés de l'aéroport, citons notamment la courte distance entre l'aéroport et le centre-ville, la possibilité de se rendre à l'aéroport à pied ou à vélo, la qualité du service à la clientèle, les pratiques durables de l'aéroport, les retombées économiques qu'il génère, l'investissement communautaire, les perspectives de carrière à l'aéroport, ou encore le fait que ce dernier joue un rôle vital en permettant aux populations des collectivités nordiques et éloignées d'accéder à des services et du soutien d'urgence.

Une précédente édition de cette campagne, lancée à l'automne 2023, avait été désignée comme l'une des meilleures campagnes de communication de marketing par la Société canadienne des relations publiques (Toronto) lors de la remise des Prix d'excellence en communication ACE. Dans le cadre du processus de création publicitaire, un code QR avait été intégré aux outils de la campagne afin de permettre aux gens de se connecter et de raconter à leur tour pourquoi ils choisissent l'Aéroport Billy Bishop. Ce sont ces histoires qui ont servi de base pour la nouvelle édition de la campagne.

Différents supports - médias sociaux, presse, affichage, internet - seront utilisés pour les besoins de cette campagne, qui durera 7 semaines et pourra se prolonger sur certaines plateformes. Les écrans d'affichage numérique de l'aéroport serviront également de moyens de diffusion.

Citation

« Dans le cadre de ce nouveau volet de C'est mon aéroport, nous donnons la parole à Marc, un infirmier qui se rend jusque dans le Nord de l'Ontario pour y prodiguer des soins médicaux; à Ann et Jay qui, lorsqu'ils vivaient loin l'un de l'autre, passaient par l'Aéroport Billy Bishop de Toronto pour se retrouver et ont fini par s'y fiancer; et à Armin, qui a eu envie de devenir pilote après avoir visité l'aéroport à l'occasion de l'événement annuel Portes ouvertes », a expliqué Deborah Wilson, vice-présidente des Communications et des Relations publiques pour PortsToronto - la société qui possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto. « Ces histoires sont authentiques et émouvantes. Personne n'est mieux placé que les passagers, les partenaires et les employés de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto pour parler de l'intérêt qu'il présente et de l'expérience qu'il offre. Nous sommes très heureux de pouvoir partager ces histoires. »

Découvrez d'autres histoires dans le cadre de la campagne C'est mon aéroport, ou racontez la vôtre ici.

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ)

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des possibilités de correspondance pour plus de 100 destinations internationales grâce au réseau de ses compagnies aériennes, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est un important portail ouvert sur le monde et offrira dès 2025 un service de prédédouanement pour les États-Unis. Moteur essentiel de l'économie de Toronto, il génère au total plus de 2,1 milliards de dollars de production économique et contribue au maintien de 4 450 emplois, dont 2 080 sont directement associés à ses activités. Cela fait 85 ans que l'Aéroport Billy Bishop de Toronto sert sa communauté depuis son remarquable site dans le secteur riverain torontois, où il facilite l'accès de la population ontarienne aux soins de santé en servant de base à des services d'évacuation médicale travaillant avec des hôpitaux de la région. Déterminé à concrétiser sa vision d'avenir en adoptant un mode de fonctionnement plus propre, plus écologique et plus silencieux, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est déjà réputé pour l'expérience de voyage unique qu'il propose, ainsi que pour son efficience et son service à la clientèle exceptionnels - ce qui lui a valu de remporter une multitude de prix d'excellence environnementale et de prix attribués en fonction de l'avis des passagers. L'Aéroport Billy Bishop de Toronto est exploité par PortsToronto, qui en est propriétaire.

SOURCE PortsToronto

Renseignements aux médias : Jessica Pellerin, Gestionnaire principale, Communications, PortsToronto, Tél. cell. : (647) 298-0585, Adresse courriel : [email protected]