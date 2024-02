À compter d'aujourd'hui et tout au long de l'année, des animations, des événements et des jeux-questionnaires seront organisés pour fêter le 85e anniversaire de cet aéroport très apprécié situé au centre-ville de Toronto

TORONTO, le 5 févr. 2024 /CNW/ - PortsToronto, qui possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, est heureuse de donner le coup d'envoi des célébrations entourant le 85e anniversaire de cet aéroport du centre-ville de Toronto.

PortsToronto et le personnel de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto se sont réunis pour donner le coup d’envoi des célébrations entourant le 85e anniversaire de cet aéroport du centre-ville de Toronto. (Groupe CNW/PortsToronto)

À l'époque de sa conception, dans les années 1930, l'aéroport était destiné à être le principal aéroport de Toronto. Sa construction fut achevée en 1939 par la Commission du havre de Toronto - organisme à laquelle PortsToronto a succédé. À la même époque, la Commission du havre de Toronto bâtit en prévision d'éventuels événements météorologiques l'aéroport Malton (aujourd'hui connu sous le nom d'Aéroport international Toronto Pearson), un aéroport secondaire, de dégagement.

Le 4 février 1939, H.F. McLean, de Montréal, fait atterrir un Stinson Reliant SR-9F sur la piste du nouvel aéroport de Toronto, marquant ainsi il y a 85 ans le début de l'aventure de l'aviation à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto.

Le 8 septembre de la même année, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto accueille son premier vol commercial de passagers, un vol affrété à bord duquel se trouvent le célèbre trompettiste et chef d'orchestre Tommy Dorsey et les membres de son orchestre de swing, de passage à Toronto pour une représentation de deux jours à l'Exposition nationale canadienne.

À l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, ces importants anniversaires encadreront une période de festivités visant à célébrer le passé, le présent et l'avenir de l'aéroport.

« L'Aéroport Billy Bishop de Toronto a déjà derrière lui une longue histoire bien remplie dans le secteur riverain torontois. Après avoir accueilli son premier aéronef en 1939, l'aéroport a rapidement fait partie intégrante de l'effort de guerre, car il a servi de base d'entraînement à des pilotes des forces alliées. Depuis, l'aéroport est devenu un précieux atout pour la Ville de Toronto, l'Ontario et le Canada, où il représente une plaque tournante du transport pour les résidents comme pour les visiteurs, favorise les échanges commerciaux et touristiques, génère des retombées économiques, facilite l'accès aux soins de santé et crée des emplois », a expliqué RJ Steenstra, président et chef de la direction de PortsToronto - la société qui possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto. « Nous nous réjouissons à la perspective de continuer pendant de nombreuses années à assurer un service qui nous a valu plusieurs prix, service à travers lequel nous permettons aux gens de se déplacer, soutenons l'économie et contribuons à l'établissement de liens entre Toronto et le monde. »

Regardez une vidéo présentant le parcours de l'aéroport, ou rendez-vous sur le site BillyBishopAirport.com/fr pour consulter le calendrier des activités à venir. Vous y découvrirez également une frise chronologique retraçant l'histoire de l'aéroport, agrémentée de photos d'archives de la collection de PortsToronto datant des années 1920 et 1930. Suivez-nous et connectez-vous avec nous sur les réseaux sociaux à @AeroportBBishop ou avec le hashtag #YTZ85.

En bref

Au cours de ses premières années d'existence, de 1939 à 1943, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto a servi de terrain d'entraînement pour l'Aviation royale canadienne et le Corps d'aviation royal norvégien. Le parc voisin a d'ailleurs été baptisé « Little Norway » en hommage à la communauté norvégienne qui s'était installée aux abords de l'aéroport en 1940.





a servi de terrain d'entraînement pour l'Aviation royale canadienne et le Corps d'aviation royal norvégien. Le parc voisin a d'ailleurs été baptisé « Little Norway » en hommage à la communauté norvégienne qui s'était installée aux abords de l'aéroport en 1940. L'Aéroport Billy Bishop de Toronto maintient un lien essentiel entre la population ontarienne et les services de soins médicaux, car il sert de base aux services d'évacuation médicale d'Ornge et permet à des organismes de bienfaisance spécialisés dans le transport sanitaire (comme Vols d'espoir) d'accéder rapidement et facilement au système hospitalier torontois.





maintient un lien essentiel entre la population ontarienne et les services de soins médicaux, car il sert de base aux services d'évacuation médicale d'Ornge et permet à des organismes de bienfaisance spécialisés dans le transport sanitaire (comme Vols d'espoir) d'accéder rapidement et facilement au système hospitalier torontois. L'Aéroport Billy Bishop de Toronto est un important portail international et un moteur essentiel de l'économie de Toronto : il génère en effet plus de 2,1 milliards de dollars de production économique et contribue au maintien de 4 450 emplois.

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ)

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des possibilités de correspondance pour plus de 80 destinations internationales grâce au réseau de ses compagnies aériennes, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est un important portail ouvert sur le monde et offrira dès 2025 un service de prédédouanement pour les États-Unis. Moteur essentiel de l'économie de Toronto, il génère au total plus de 2,1 milliards de dollars de production économique et contribue au maintien de 4 450 emplois, dont 2 080 sont directement associés à ses activités. Cela fait 85 ans que l'Aéroport Billy Bishop de Toronto sert sa communauté depuis son remarquable site dans le secteur riverain torontois, où il facilite l'accès de la population ontarienne aux soins de santé en servant de base à des services d'évacuation médicale travaillant avec les hôpitaux de la région. Déterminé à concrétiser sa vision d'avenir en adoptant un mode de fonctionnement plus propre, plus écologique et plus silencieux, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est déjà réputé pour l'expérience de voyage unique qu'il propose, ainsi que pour son efficience et son service à la clientèle exceptionnels - ce qui lui a valu de remporter une multitude de prix d'excellence environnementale et de prix attribués en fonction de l'avis des passagers. L'Aéroport Billy Bishop de Toronto est exploité par PortsToronto, qui en est propriétaire.

À propos de PortsToronto

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli près de 2,8 millions de passagers en 2019; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le terminal maritime 52, qui propose aux entreprises des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables, et a investi depuis 2009 plus de 14 millions de dollars dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux communautés installées le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de neuf membres représentant les trois ordres du gouvernement.

