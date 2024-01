Le photographe Ajani Charles, basé à Toronto, livre une éblouissante chronique visuelle de l'éclectique scène hip-hop torontoise. L'exposition sera visible à l'aéroport du centre-ville pendant un certain temps.

TORONTO, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Ayant à cœur de rendre compte de la vitalité et de la diversité de Toronto à travers une programmation artistique unique, Nieuport Aviation - en partenariat avec le célèbre photographe Ajani Charles basé à Toronto - a inauguré l'exposition « Project T-Dot » dans l'aérogare passagers de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto. Il s'agit de la plus grande installation d'art jamais accueillie à l'aéroport. Rassemblant des photos prises sur le vif des artistes hip-hop torontois les plus réputés ainsi que de nombreuses autres personnes moins connues mais néanmoins influentes dans le monde du hip-hop à Toronto, « Project T-Dot » offre aux voyageurs une occasion de découvrir la richesse culturelle de la ville lors de leur passage par l'Aéroport Billy Bishop.

L’Aéroport Billy Bishop de Toronto accueille l’exposition photographique « Project T-Dot ». (Groupe CNW/Aéroport Billy Bishop de Toronto)

Présentée pour la première fois en 2022 à l'hôtel de ville de Toronto et sur la place Nathan Phillips, cette exposition est un récit visuel approfondi qui jette un nouvel éclairage sur la scène hip-hop de la ville. Elle met en vedette des personnalités instantanément reconnaissables comme Drake, The Weeknd, Director X, Kardinal Offishall, Jessie Reyez, Jully Black, Master T et Maestro Fresh Wes, ainsi que des organisations telles que The Remix Project, Honey Jam, Manifesto Community Projects, October's Very Own et MuchMusic, pour n'en citer que quelques-unes. Reflet de la diversité de la sous-culture hip-hop, l'exposition met en avant des membres des communautés 2SLGBTQ+, noires et autochtones, des femmes, des jeunes de quartiers en quête d'équité, des immigrants récents et d'autres membres de groupes marginalisés. Les voyageurs qui passeront par l'Aéroport Billy Bishop seront accueillis par une soixantaine de panneaux photographiques géants, installés dans l'atrium de l'aérogare et accompagnés d'un écran tactile interactif grâce auquel les personnes intéressées pourront accéder à des renseignements supplémentaires captivants sur la culture, l'histoire et le milieu hip-hop torontois.

« En tant que propriétaire et exploitante de l'aérogare passagers de l'Aéroport Billy Bishop, Nieuport Aviation est déterminée à jouer un rôle essentiel en permettant aux voyageurs de se rendre là où ils veulent aller, mais tient également à faire connaître à nos voisins et passagers la culture vivante de Toronto », a déclaré Neil Pakey, président et chef de la direction de Nieuport Aviation. « Nous nous réjouissons de travailler en partenariat avec une personne aussi talentueuse qu'Ajani Charles, et de pouvoir ainsi présenter à nos chers passagers, employés et membres de la communauté cette exposition unique en son genre. »

« C'est pour nous un honneur d'inaugurer avec nos partenaires de Nieuport Aviation l'exposition "Project T-Dot" à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto. Cette installation de grande envergure reflète le dynamisme de la culture hip-hop torontoise et rend compte des contributions apportées par certaines des personnalités de la ville les plus connues dans ce milieu », s'est réjoui RJ Steenstra, président et chef de la direction de PortsToronto - la société qui possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop. « Accueillir dans l'aérogare des œuvres d'art interactives intéressantes - accessibles aux passagers comme au public - ne peut qu'aider à rassembler les gens, à susciter la discussion et à renforcer encore les liens importants que nous nous efforçons d'établir à l'Aéroport Billy Bishop. »

« Documenter la vie des différentes personnes et organisations inspirantes, talentueuses et pleines de ressources qui façonnent la culture, le monde et l'histoire hors du commun du hip-hop à Toronto a occupé 18 années de ma vie et une grande partie de mes pensées », explique le photographe Ajani Charles. « Je suis heureux d'avoir pu installer ma toute dernière exposition à l'Aéroport Billy Bishop, car cela me permet de présenter au grand public et à des millions de voyageurs l'une des sous-cultures les plus influentes de Toronto. Je tiens à remercier pour cela Nieuport Aviation, PortsToronto, Sony Music Entertainment Canada, ainsi que d'autres partenaires engagés comme la Ville de Toronto, Canon Canada et le festival de photographie CONTACT de la Banque Scotia. »

L'exposition « Project T-Dot sera visible à l'Aéroport Billy Bishop pendant toute l'année 2024. Compte tenu du caractère interactif de cette exposition artistique, les voyageurs sont invités à partager leurs propres impressions et réflexions à son égard dans les médias sociaux, en utilisant le mot-clic #projecttdot.

Pour des photos haute résolution de l'exposition, veuillez cliquer ici. Pour les images promotionnelles associées au dévoilement, veuillez cliquer ici.

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ)

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des possibilités de correspondance pour plus de 80 destinations internationales grâce au réseau de ses compagnies aériennes, l'Aéroport Billy Bishop est un important portail ouvert sur le monde, mais aussi un moteur essentiel de l'économie de Toronto puisqu'il génère plus de 2,1 milliards de dollars de production économique. L'Aéroport Billy Bishop contribue au maintien de 4 450 emplois, dont 2 080 sont directement associés aux opérations aéroportuaires. En outre, il facilite l'accès de la population ontarienne aux soins de santé en servant de base à des services d'évacuation médicale travaillant avec les hôpitaux de la région.

L'Aéroport Billy Bishop est réputé pour l'expérience de voyage unique qu'il propose, ainsi que pour son efficience et son service à la clientèle exceptionnels - ce qui lui a valu de remporter toute une série de prix attribués en fonction de l'avis des passagers. La priorité étant de rendre son fonctionnement plus propre, plus écologique et plus silencieux, d'importantes améliorations ont été apportées à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto ces dernières années, afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs de développement durable, qui font l'objet de comptes rendus annuels. Cet aéroport est exploité par PortsToronto, qui en est propriétaire.

À propos de Nieuport Aviation

Nieuport Aviation possède et exploite l'aérogare passagers de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto. Appuyée par des fonds de pensions canadiens et internationaux, et forte d'une solide expertise internationale dans le domaine de la gestion d'opérations d'aviation, cette société s'engage à offrir un service de classe mondiale aux millions d'usagers de l'aéroport. En plus de gérer l'aérogare passagers, Nieuport Aviation offre aux passagers un service de navette gratuit entre l'aéroport et le centre-ville de Toronto, et contribue ainsi au bon déroulement des voyages. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse suivante : https://www.nieuport.com/fr/nieuport-aviation. Depuis qu'elle a fait l'acquisition de l'aérogare, Nieuport a investi 60 millions de $ dans des travaux de modernisation, ce qui lui a notamment permis d'ouvrir récemment le salon d'affaires Aspire dédié aux passagers des vols intérieurs. En outre, Nieuport investit actuellement dans l'aménagement d'une installation de prédédouanement pour les États-Unis, qui devrait être mise en service en 2025.

À propos de PortsToronto

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli près de 2,8 millions de passagers en 2019; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le terminal maritime 52, qui propose aux entreprises des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables, et a investi depuis 2009 plus de 14 millions de $ dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux communautés installées le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de neuf membres représentant les trois ordres du gouvernement. Cliquez ici pour en apprendre davantage.

À propos d'Ajani Charles

Ajani Charles est un photographe professionnel d'origine haïtienne basé à Toronto. Il est aussi réalisateur, producteur, défenseur de la cause de la santé mentale et ambassadeur de Canon au Canada. Fort de ses antécédents dans le domaine des beaux-arts, il se spécialise dans la création d'histoires percutantes sur la condition humaine, la réalisation de soi et la santé mentale pour des organismes des secteurs de la technologie, de la finance et des médias. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site (en anglais) https://www.ajani.ca/.

