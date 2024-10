L'AEPC salue le conventionnement de quatre établissements privés

MONTRÉAL, le 3 oct. 2024 /CNW/ - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) accueille positivement la décision du gouvernement du Québec de conventionner quatre centres d'hébergement et de soins de longue durée privés.

« Les établissements privés conventionnés au Québec ont su démontrer depuis 65 ans leur engagement pour la qualité des soins et de l'hébergement de longue durée dans un environnement sécuritaire et agréable autant pour les résidents, les familles que le personnel », d'indiquer Annick Lavoie, directrice générale de l'AEPC.

Rappelant que l'AEPC appuie depuis le début la priorité gouvernementale de conventionnement des établissements privés, la directrice générale de l'AEPC indique que face aux défis que posent le vieillissement de la population et l'alourdissement des clientèles en hébergement, les établissements privés conventionnés doivent continuer de recevoir un financement à la hauteur des besoins grandissants, et ce, année après année. C'est à cette condition uniquement que la qualité des soins et d'hébergement de longue durée dans les établissements privés conventionnés pourra être maintenue.

Concernant l'AEPC

L'Association des établissements privés conventionnés -- (AEPC) regroupe 29 propriétaires gestionnaires qui gèrent 65 établissements (63 CHSLD et 2 hôpitaux de réadaptation incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, de soins et de fin de vie de qualité supérieure à une clientèle en grande perte d'autonomie. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) répondent collectivement aux besoins quotidiens de 20 % de la clientèle des aînés en hébergement qui nécessitent des soins de longue durée au Québec pour ce qui concerne le volet CHSLD et des soins médicaux et spécialisés pour le volet hôpitaux de réadaptation.

