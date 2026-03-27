L'AEPC salue la nouvelle Politique sur les soins et services de première ligne et appelle à une mise en œuvre concertée avec l'ensemble des partenaires

MONTRÉAL, le 27 mars 2026 /CNW/ - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) prend acte de la Première politique gouvernementale sur les soins et services de première ligne rendue publique aujourd'hui par la ministre de la Santé, Sonia Bélanger. Cette politique vise à transformer l'organisation des soins de première ligne au Québec en misant notamment sur un rôle élargi des CLSC comme porte d'entrée pour l'ensemble de la population, ainsi que sur une structuration accrue autour d'équipes multidisciplinaires.

L'AEPC note que ces orientations s'inscrivent en continuité avec plusieurs principes qu'elle défend, particulièrement en ce qui concerne une première ligne mieux intégrée, ancrée dans les réalités locales et dotée de mécanismes visant à améliorer l'accessibilité et la continuité des services. Dans le cadre de la Politique de soutien à domicile Mieux chez soi, l'AEPC rappelait déjà l'importance d'investissements substantiels, récurrents et prévisibles afin d'assurer des services accessibles et de qualité à l'ensemble de la population, compte tenu notamment de la croissance rapide des besoins liés au vieillissement démographique.

L'importance d'une approche intégrée avec le continuum de soins

L'AEPC souligne toutefois que le succès de cette politique reposera sur une intégration réelle de l'ensemble des partenaires du continuum de soins, incluant l'hébergement et les soins de longue durée, en plus d'être arrimée aux services de soutien à domicile.

« L'AEPC partage l'objectif d'une première ligne mieux structurée et davantage arrimée aux réalités locales. Nous demeurons disponibles pour collaborer avec les autorités gouvernementales et les partenaires du réseau afin d'assurer une mise en œuvre qui réponde véritablement aux besoins de la population. » - Annick Lavoie, directrice générale

Le renforcement du rôle des CLSC : une orientation cohérente avec les besoins du réseau

Selon les paramètres dévoilés aujourd'hui, les CLSC deviendront des points d'accès formels et universels pour les soins de première ligne, permettant à chaque citoyenne et citoyen d'obtenir une orientation appropriée vers les professionnels et services requis. L'AEPC souligne que cette vision rejoint sa position favorisant une gouvernance locale renforcée et une utilisation optimale de l'expertise communautaire, en cohérence avec le rôle historique des CLSC dans plusieurs régions du Québec.

Des enjeux démographiques et organisationnels majeurs

Les projections démographiques indiquent une augmentation importante du nombre de personnes ayant des besoins liés à la perte d'autonomie, soit une progression estimée à plus de 111 000 personnes supplémentaires entre 2025 et 2035. Cette réalité accentuera la pression sur la première ligne et rend d'autant plus nécessaire la mise en œuvre rigoureuse d'une politique structurée, cohérente et fondée sur une collaboration étroite entre tous les acteurs du réseau.

L'AEPC rappelle que la réussite des réformes annoncées dépendra de la capacité du gouvernement à mobiliser l'ensemble des partenaires du réseau, incluant les établissements privés conventionnés, dans un esprit de complémentarité. L'Association réitère sa volonté de contribuer à l'application de cette nouvelle politique afin de soutenir le développement d'une première ligne performante, accessible et durable.

À propos de l'AEPC

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 31 propriétaires-gestionnaires qui gèrent 66 établissements et installations offrant un milieu de vie, de soins de réadaptation et de soins de proximité de qualité supérieure. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) répondent collectivement aux besoins quotidiens de 20 % de la clientèle des aînés en hébergement qui nécessitent des soins de longue durée pour ce qui est du volet CHSLD, des soins de santé communautaire pour le volet CLSC et des soins médicaux et spécialisés de réadaptation pour le volet hôpitaux de réadaptation.

SOURCE Association des établissements privés conventionnés (AEPC)

Renseignements : Guy Therrien, 438 405-4884, [email protected]