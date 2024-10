L'AEPC salue l'ajout de nouvelles places en mode privé conventionné

MONTRÉAL, le 22 oct. 2024 /CNW/ - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) accueille favorablement la volonté du gouvernement du Québec de poursuivre le conventionnement des établissements privés de longue durée, qui se traduit par l'ajout de 20 places additionnelles en mode privé conventionné à la Résidence Champenoise à Québec. Tout en souhaitant une accélération du processus de conventionnement des établissements privés, l'AEPC souligne que les défis posés par le vieillissement de la population et l'alourdissement des clientèles en hébergement nécessitent des investissements continus à la hauteur des besoins grandissants.

« Depuis 65 ans, le modèle privé conventionné a démontré sa capacité d'offrir des milieux de soins et d'hébergement de qualité. Reconnus pour leurs pratiques inspirantes et leur gestion de proximité, les établissements privés conventionnés ont démontré leur résilience et leur agilité, notamment lors de la COVID-19. Le cumul du manque de financement public des dernières années met cependant à risque leur capacité de maintenir le niveau de qualité et le volume de services requis. Sans parler que les sommes versées aux établissements pour la composante immobilière sont en deçà du marché immobilier et de l'inflation au Québec, limitant du coup la capacité de développer de nouvelles places en hébergement, et donc de réduire la liste des personnes en attente d'une place dans un CHSLD. », d'indiquer Annick Lavoie, directrice générale de l'AEPC.

Concernant l'AEPC

L'Association des établissements privés conventionnés -- (AEPC) regroupe 29 propriétaires gestionnaires qui gèrent 65 établissements (63 CHSLD et 2 hôpitaux de réadaptation incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, de soins et de fin de vie de qualité supérieure à une clientèle en grande perte d'autonomie. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) répondent collectivement aux besoins quotidiens de 20 % de la clientèle des aînés en hébergement qui nécessitent des soins de longue durée au Québec pour ce qui concerne le volet CHSLD et des soins médicaux et spécialisés pour le volet hôpitaux de réadaptation.

SOURCE Association des établissements privés conventionnés (AEPC)

Renseignement :Guy Therrien, conseiller aux communications, [email protected], 438 405-4884