MONTRÉAL, le 7 nov. 2024 /CNW/ - L'Association des employeurs maritimes (AEM) a soumis ce soir une offre finale et globale au Syndicat des débardeurs - SCFP section locale 375 afin de dénouer l'impasse dans la négociation actuelle qui a des conséquences majeures pour les entreprises du Québec et du Canada. L'AEM demande au Syndicat un retour d'ici 20h ce dimanche sur cette offre qui prévoit une augmentation cumulée de plus de 20% sur 6 ans. L'AEM a aussi informé le Syndicat qu'à défaut d'une entente sur l'offre soumise, et en raison de ses agissements, seuls les services essentiels et les activités qui ne sont pas reliées au débardage se poursuivront au port de Montréal à compter du dimanche 10 novembre à 21h.

Principaux éléments de l'offre

Afin de reconnaître la valeur de la contribution de ses employés et de leurs familles, l'offre finale de l'AEM prévoit une augmentation salariale de 3 % par année pour 4 ans et de 3,5 % pour les deux années subséquentes, incluant une rétroaction depuis le début de 2024. Au terme du contrat de travail, la rémunération globale moyenne d'un débardeur au Port de Montréal s'élèvera à plus de 200 000 $ par année. Les augmentations proposées s'appliqueront aussi au régime de retraite et aux avantages sociaux actuels.

L'AEM consent à cette augmentation importante de la rémunération en considérant la disponibilité exigée de ses employés. Elle demande cependant aux débardeurs un délai minimum d'une heure pour signaler une absence avant un quart de travail. Cette mesure vise à réduire les enjeux liés à la gestion des absences qui affectent les opérations quotidiennes de manière importante.

Des pertes énormes

La valeur des marchandises qui transitent par le Port de Montréal atteint près de 400 millions de dollars par jour, générant 268 millions de dollars en activité économique..

Dans le contexte, des dizaines d'acteurs économiques et maritimes de partout au pays demandent une intervention rapide du gouvernement fédéral visant à mettre fin à l'impasse dans la négociation actuelle avec les débardeurs du Port de Montréal.

L'AEM demeure disposée à collaborer à toute initiative qui pourrait être proposée par le ministre du Travail en vue d'en arriver à une entente satisfaisante entre les parties le plus rapidement possible.

