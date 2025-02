MONTREAL, le 5 févr. 2025 /CNW/ - L'Association des employeurs maritimes (l'« Association ») annonce le départ de M. Robert Roy, qui occupait les fonctions de PDG de l'Association.

Dorénavant, M. Nicola Dolbec assumera le rôle de PDG par intérim, en plus de ses responsabilités actuelles de vice-président des relations industrielles. Jouissant d'une vaste expérience et d'une compréhension approfondie des activités de l'Association, M. Dolbec bénéficie de la pleine confiance et du soutien des membres de l'Association. Nous sommes heureux de l'accueillir dans son nouveau rôle.

« L'Association est reconnaissante envers M. Nicola Dolbec de mettre à profit son expérience remarquable, ses connaissances et son expertise en ce moment charnière dans les activités de notre Association. C'est avec un grand enthousiasme que nous l'accueillons dans cette fonction additionnelle.

Nous adressons nos sincères remerciements à M. Robert Roy pour ses contributions à l'Association au cours des dernières années et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets futurs », a déclaré Chris Fournier, président du conseil d'administration.

A propos de l'AEM

L'AEM est une organisation à but non lucratif qui regroupe des entreprises actives dans le domaine du transport maritime. Les membres de l'Association comprennent des propriétaires, des opérateurs et des agents de navires, ainsi que des entreprises de manutention et des opérateurs de terminaux maritimes.

Pour plus d'information: Chris Fournier, Président du conseil d'administration de l'Association des employeurs maritimes, [email protected]