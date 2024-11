Port de Montréal - Le CCRI ordonne la reprise des opérations

MONTRÉAL, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) a émis aujourd'hui une ordonnance exigeant la reprise des opérations au Port de Montréal dès samedi 7h.

L'Association des employeurs maritimes (AEM) procède à l'ordonnance du CCRI afin de permettre aux opérateurs portuaires de reprendre leurs activités. Les employés portuaires recevront donc leurs affectations le 15 novembre dès 18h pour le lendemain.

L'AEM compte sur la collaboration du Syndicat des débardeurs, SCFP section locale 375, ses membres, l'Administration portuaire de Montréal et tous les autres partenaires de la chaîne d'approvisionnement pour faciliter un retour à la normal des activités au Port de Montréal.

Rappelons que mardi, le ministre du Travail Steve MacKinnon est intervenu dans les conflits de Montréal, Vancouver et Québec en demandant au CCRI l'arbitrage exécutoire visant à dénouer l'impasse qui prive des milliers d'entreprises et de consommateurs des services portuaires et qui mine l'économie canadienne.

SOURCE L’Association des employeurs maritimes

Anabel Martín Kaigle, Conseillère principale, communication, Association des employeurs maritimes, [email protected]