L'AEM déplore la nouvelle grève des débardeurs

MONTRÉAL, le 31 oct. 2024 /CNW/ - L'Association des employeurs maritimes (AEM) déplore cette nouvelle grève illimitée déclenchée par le Syndicat des débardeurs du Port de Montréal qui paralyse spécifiquement les deux terminaux opérés par l'entreprise TerMont depuis 11h aujourd'hui.

L'AEM ne peut accéder à la demande du syndicat de modifier les horaires de travail en dehors d'une négociation en bonne et due forme. Les horaires utilisés sur les différents quais - à quart et à relais - remis en question par le Syndicat ces derniers jours, sont inscrits dans la convention collective en vigueur et ne peuvent servir de monnaie d'échange à une grève ciblant un seul opérateur, comme c'est le cas aujourd'hui.

Des impacts importants

Affectée depuis quelques mois déjà par une baisse de volume au Port de Montréal, l'AEM a dû procéder à certaines coupures au sein de l'organisation et révise régulièrement sa situation. Des décisions difficiles mais nécessaires pourraient devoir être prises pour faire face aux impacts multiples de cette nouvelle grève.

Selon les données du Port de Montréal, le marché est déjà en baisse de 30 % si on le compare à celui de 2022.

L'Association des employeurs maritimes réitère sa demande d'une intervention du ministre fédéral du Travail pour ramener les parties à la table de négociation pour mettre fin à ce conflit qui affecte nos clients, nos partenaires et la confiance qu'ils portent au Port de Montréal.

SOURCE L’Association des employeurs maritimes

