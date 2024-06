OTTAWA, ON, le 19 juin 2024 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) est profondément déçue que le Sénat ait adopté sans amendements le projet de loi C-58 en troisième lecture. En interdisant le recours aux travailleurs de remplacement dans les secteurs sous réglementation fédérale, Ottawa donne plus de pouvoir aux grands syndicats et les incitera à déclencher plus de grèves.

Les travailleurs de remplacement peuvent être utilisés pour maintenir certaines activités essentielles durant une grève. C'est également l'un des rares pouvoirs dont disposent les employeurs dans leurs négociations avec les syndicats. Priver les employeurs de cette option pourrait avoir de lourdes conséquences lors des négociations cruciales à venir entre les employeurs sous réglementation fédérale et les syndicats.

La grande majorité de nos membres sont contre l'interdiction de recourir aux travailleurs de remplacement. Lorsque des arrêts de travail causent la fermeture des services essentiels, ils posent un risque pour notre économie, et ce sont les PME, leurs employés et les Canadiens qui paient la facture. Malheureusement, les parlementaires ont montré qu'il est plus avantageux sur le plan politique de satisfaire les syndicats que de faire ce qu'il faut pour soutenir les PME et l'économie.

- Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales

