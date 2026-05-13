Les clients rapportent un déploiement plus rapide, un rendement renforcé et de nouveaux niveaux de collaboration

NATICK, Massachusetts, 13 mai 2026 /CNW/ - Cognex Corporation (NASDAQ : CGNX), chef de file mondial de la vision des machines industrielles, annonce aujourd'hui la disponibilité générale de OneVisionMC, son environnement collaboratif d'élaboration de vision fondée sur l'IA conçu pour simplifier et mettre à l'échelle l'inspection fondée sur l'IA dans l'ensemble des activités de fabrication.

OneVision de Cognex : vision collaborative de l’IA, à grande échelle

Depuis le lancement de la version bêta en juin 2025, plus de 100 clients à l'échelle mondiale ont utilisé OneVision pour accélérer le développement et le déploiement de la vision fondée sur l'IA, et bon nombre d'entre eux sont passés d'applications à ligne unique à des déploiements multisites en quelques jours au lieu de quelques mois. Cette dynamique reflète un changement plus vaste alors que les fabricants vont au-delà des projets pilotes d'IA isolés vers des stratégies d'inspection connectées à l'échelle de l'entreprise.

« La vision de l'IA a longtemps apporté de la valeur, mais sa mise à l'échelle dans l'ensemble des activités demeure un obstacle », déclare Matt Moschner, président et chef de la direction de Cognex. « Les fabricants font face à des défis récurrents, qu'il s'agisse de flux de travail fragmentés ou de modèles qui ne s'adaptent pas d'un environnement à l'autre. OneVision relève ces défis en unifiant la simplicité de la périphérie à l'extensibilité du nuage, aidant les entreprises à passer de projets pilotes isolés à un déploiement uniforme à l'échelle de l'entreprise. »

Architecture nuage-périphérie pour une vision évolutive de l'IA

OneVision répond à un défi persistant de l'IA industrielle : déployer des applications de vision avancée à l'échelle de l'entreprise sans ajouter de complexité ni ralentir la production. Cela introduit une architecture nuage-périphérie, où les modèles d'IA sont formés, gérés et régis dans le nuage, tandis que l'inspection se déroule en périphérie sur les systèmes de vision de Cognex pour une exécution fiable en temps réel. Les clients peuvent désormais gérer de façon centralisée l'ensemble du cycle de vie de l'IA, de la collecte et de l'étiquetage des images de production à l'amélioration des modèles, et déployer des mises à jour cohérentes sur les flottes mondiales d'appareils. OneVision est optimisé pour fonctionner avec les plus récents systèmes de Cognex, notamment les systèmes In-Sight® 3900 et In-Sight® 6900.

« Bien que OneVision tire parti du cloud pour le développement et la gestion, l'inspection d'exécution reste entièrement basée sur la périphérie », déclare Reto Wyss, vice-président de Vision Engineering chez Cognex. « Une fois qu'un modèle est déployé, aucune connectivité nuagique n'est requise. Les images de production restent locales et la latence n'est pas un problème. »

En centralisant le développement et la gestion des modèles, OneVision aide les fabricants à :

normaliser les processus d'inspection sur l'ensemble des sites.

réduire le dédoublement du travail entre les équipes.

réduire jusqu'à 50 % les coûts de mise à l'échelle.

Maintenir le contrôle des versions et la cohérence entre les déploiements.

Réussite des clients : Des projets pilotes à une portée mondiale

Dans l'ensemble des secteurs d'activité, y compris l'automobile, l'électronique, l'alimentation et les boissons et les soins de santé, les clients constatent un développement plus rapide des applications d'IA, une capacité accrue et des résultats d'inspection plus cohérents, tout en réduisant la dépendance à l'égard d'une expertise spécialisée et des déploiements à l'échelle mondiale.

Essity - Élaboration des inspections par IA : passez d'un an à un jour

« Avec notre approche précédente, le développement d'une application fiable d'inspection de scellement nécessitait plus d'un an d'itération et de mise au point, et des problèmes de qualité pourraient entraîner des retours de lots complets et d'importants déchets matériels », déclare Amin Tajeddine, directeur de la technologie opérationnelle et de la numérisation. « Grâce à OneVision, nous avons été en mesure de concevoir et de démontrer une solution viable en moins d'une journée. La simplicité et la facilité d'utilisation de OneVision ont considérablement réduit les efforts de développement et nous donnent confiance dans la rapidité avec laquelle les applications de vision de l'IA peuvent être mises à l'échelle dans l'ensemble de nos activités. »

Schneider Electric - Normalisation de l'inspection de l'IA à l'échelle mondiale

« OneVision nous a permis d'élaborer et de valider les normes d'inspection de l'IA de façon centralisée, puis de déployer ces mêmes modèles dans l'ensemble de nos activités à l'échelle mondiale », déclare Christophe Ernis, directeur des opérations intelligentes, division de l'alimentation des produits. « Cette approche nous a aidés à doubler le rendement, à réduire considérablement les faux rejets et à diminuer notre dépendance à l'égard d'une expertise spécialisée en matière de vision. Plus important encore, elle nous offre une façon reproductible de mettre à l'échelle les meilleures pratiques de façon fiable dans l'ensemble de nos usines. »

3M - Améliorer la rapidité et la collaboration dans l'élaboration de la vision de l'IA

« Avec OneVision, nos ingénieurs peuvent rapidement étiqueter des images de production réelles, construire des modèles et les déployer sur des caméras avec beaucoup moins d'efforts », déclare Scott Daniels, ingénieur principal en technologie de fabrication.

Maintenant que la disponibilité générale est en cours, Cognex s'attend à ce que OneVision s'accélère, car les fabricants exigent une vision évolutive de l'intelligence artificielle pour accroître l'efficacité opérationnelle dans l'ensemble des réseaux de production mondiaux.

À propos de Cognex Corporation

Depuis plus de 40 ans, Cognex facilite la vision artificielle de pointe, ouvrant la voie à des entreprises de fabrication et de distribution pour qu'elles deviennent plus rapides, plus intelligentes et plus efficaces grâce à l'automatisation. La technologie innovante de nos capteurs et systèmes de vision permet de relever des défis critiques en matière de fabrication et de distribution, offrant des performances inégalées aux secteurs de l'automobile, de l'électronique grand public et des marchandises emballées. Cognex rend ces outils plus performants et plus faciles à déployer grâce à l'accent mis depuis longtemps sur l'IA, aidant les usines et les entrepôts à améliorer la qualité et à maximiser l'efficacité sans avoir besoin d'une expertise hautement technique. Notre siège se trouve près de Boston, aux États-Unis, nous sommes présents dans plus de 30 pays et comptons plus de 30 000 clients dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site cognex.com.

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SOURCE Cognex Corporation