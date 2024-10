MONTRÉAL, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Dans un souci d'efficacité énergétique et de réduction de son empreinte carbone, l'Administration portuaire de Montréal (APM) a signé un partenariat stratégique avec SOFIAC, un fonds d'investissement spécialisé dans la décarbonation. SOFIAC va accompagner l'APM dans un projet global d'efficacité énergétique qui a le potentiel de réduire de plus de 60 % les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments sous sa responsabilité opérationnelle.

Tour du Port de Montréal (Groupe CNW/Port de Montréal)

Avec un investissement de la part de SOFIAC pouvant atteindre plusieurs millions de dollars, l'APM pourra bénéficier de rénovations écoénergétiques sans devoir investir son propre capital. En effet, le modèle innovant proposé par SOFIAC permet de rembourser l'investissement à partir des économies d'énergie générées par le projet. Fidèle à son approche d'accompagnement global, SOFIAC prendra en charge l'ensemble des étapes de mise en œuvre avec ses partenaires techniques, et tout particulièrement avec Siemens, l'entreprise de services écoénergétiques qui a été retenue pour cet important mandat.

Le projet touchera les trois principaux bâtiments de l'APM : le bâtiment de la Cité du Havre, siège social de l'APM, le Grand Quai du Port de Montréal, lieu emblématique pour les Montréalais situé dans le Vieux-Port, et le bâtiment qui abrite la gestion des infrastructures, les ateliers mécaniques et les opérations ferroviaires de l'APM situé au 3400, rue Notre-Dame Est.

« Ce projet marque une étape cruciale dans notre démarche de durabilité et nous rapproche de notre objectif de carboneutralité », a déclaré Benoit Viens, directeur principal de l'environnement et de l'immobilier de l'APM. « Grâce à l'expertise et à l'accompagnement de SOFIAC, nous pourrons transformer nos infrastructures pour les rendre plus efficaces énergétiquement tout en réduisant significativement notre empreinte carbone. »

De son côté, Michel Methot, vice-président de SOFIAC a souligné : « Ce partenariat avec l'Administration portuaire de Montréal reflète notre engagement à offrir des solutions sur mesure et durables, en permettant à nos clients de réaliser des économies d'énergie sans aucun risque financier. Nous sommes fiers de contribuer à cette vision de carboneutralité ambitieuse. »

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le plus important port à conteneurs dans l'est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient quelque 590 000 emplois et près de 93,5 milliards d'activités économiques au Canada.

À propos de SOFIAC

Lancée en 2021, SOFIAC aide les entreprises des secteurs commerciaux, industriels et multi-résidentiels à accroître leur rentabilité et leur compétitivité par la mise en œuvre de projets de transition énergétique et de décarbonation. Le modèle d'affaires innovant de SOFIAC permet à ses clients de profiter immédiatement, et sans investissement de leur part, d'économies réalisées par la diminution de la consommation d'énergie. Pour plus d'informations, consultez sofiac.ca.

SOURCE Port de Montréal

