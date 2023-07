MONTRÉAL, le 31 juill. 2023 /CNW/ - L'Administration portuaire de Montréal (APM) annonce que son président-directeur général, Martin Imbleau, quittera ses fonctions le 8 septembre prochain, et ce, afin de relever de nouveaux défis.

« Je tiens à remercier Martin pour sa vision, sa créativité et sa capacité à fédérer nos partenaires autour d'objectifs communs, comme en fait foi l'ambitieux plan stratégique 2023-2027 de l'APM qui a été développé en collaboration avec l'ensemble de nos parties prenantes », a mentionné Nathalie Pilon, présidente du conseil d'administration de l'APM. « Sous son leadership, le Port de Montréal a traversé la tempête liée à la pandémie, le projet d'expansion à Contrecœur a franchi des jalons clés vers sa réalisation et un virage clair vers la décarbonation de l'écosystème portuaire a été entrepris. Au nom des membres du conseil d'administration, je souhaite à Martin la meilleure des chances dans ses nouveaux défis. La solide équipe de direction en place peut compter sur notre soutien entier et notre collaboration la plus totale dans la poursuite des objectifs définis dans le nouveau plan stratégique. »

« Je suis extrêmement reconnaissant de la confiance que m'ont accordée le conseil d'administration ainsi que l'équipe de l'APM, composée de gens engagés, compétents et dédiés à opérer le présent et à construire l'avenir du Port de Montréal. L'équipe de l'APM, les intervenants de l'écosystème maritime et portuaire et les représentants des collectivités où le port déploie ses opérations m'ont beaucoup appris et je suis très fier d'avoir imaginé avec eux le nouveau plan stratégique du Port de Montréal, qui en fera un service public encore plus durable et résilient », a déclaré Martin Imbleau.

Le conseil d'administration s'affaire dès maintenant à assurer une saine transition ainsi qu'à pourvoir le poste dans les plus brefs délais.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19 000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

SOURCE Administration portuaire de Montréal

Renseignements: Source : Renée Larouche, Directrice des communications, Administration portuaire de Montréal, [email protected], Téléphone : 514 531-2410