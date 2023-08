MONTRÉAL, le 15 août 2023 /CNW/ - L'Administration portuaire de Montréal (APM) annonce la nomination de Geneviève Deschamps, à titre de présidente-directrice générale par intérim. Cette nomination sera effective à compter du 21 août 2023. Madame Deschamps est présentement vice-présidente aux finances.

« Geneviève possède toutes les qualités de leadership requises pour assurer la continuité des opérations, mobiliser les équipes et poursuivre le déploiement du plan stratégique. Elle pilotera une solide équipe de direction qui travaille à la réalisation de nos projets en cours, incluant, entre autres, l'important projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecoeur. Son équipe et elle peuvent compter sur l'appui total de l'ensemble des membres du conseil » a mentionné Nathalie Pilon, présidente du conseil d'administration de l'APM.

« C'est un honneur pour moi de mettre mon expertise au service du Port de Montréal et de nos partenaires. Je me sens appuyée par mes collègues et toute l'équipe de l'APM, qui est composée de gens engagés, compétents et dévoués envers notre mission. Ensemble, nous allons continuer à déployer les initiatives du plan stratégique du Port de Montréal et en faire un service public encore plus durable, plus résilient et plus vert » a déclaré Geneviève Deschamps.

La Loi maritime du Canada prévoit que c'est le conseil d'administration qui a la responsabilité de choisir le PDG d'une administration portuaire canadienne. Le conseil de l'APM a déjà lancé le processus de recrutement en mandatant une firme réputée et expérimentée en recherche de cadres qui s'acquittera d'identifier, au cours des prochains mois, les meilleures candidatures pour pourvoir le poste de manière permanente.

Martin Imbleau continuera d'accompagner l'APM durant la période de transition et ce jusqu'au 8 septembre prochain.

À Propos de Geneviève Deschamps

À l'emploi de l'Administration portuaire depuis août 2021 à titre vice-présidente, finances, Geneviève Deschamps possède 25 ans d'expérience dans le domaine des infrastructures. Au sein du Port de Montréal, elle est responsable des activités financières de l'organisation, des approvisionnements stratégiques ainsi que de la gestion des risques.

Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, d'une maîtrise en finances et du titre de CPA, Geneviève Deschamps s'est démarquée en gestion de la trésorerie, en financement corporatif et de projets, en assurances et en gestion des régimes de retraite. Avant de se joindre à l'Administration portuaire de Montréal, Geneviève Deschamps a géré des équipes multidisciplinaires dans le secteur des énergies et de la finance.

Interpellée par les enjeux de santé mentale et le bien-être des jeunes, elle est membre du conseil d'administration de la Fondation Jeunes en tête depuis 2019.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19 000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

